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Минобороны России с начала года подало к РЖД десять исков

Минобороны России с начала года подало к РЖД десять исков - 31.03.2025, ПРАЙМ

Минобороны России с начала года подало к РЖД десять исков

Министерство обороны России с начала года подало в арбитражный суд Москвы 10 исков к "Российским железным дорогам" на общую сумму более 105 миллионов рублей,... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T10:23+0300

2025-03-31T10:23+0300

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МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Министерство обороны России с начала года подало в арбитражный суд Москвы 10 исков к "Российским железным дорогам" на общую сумму более 105 миллионов рублей, следует из материалов картотеки арбитражных дел. Иски поступали в суд с 4 февраля по 28 марта, часть из них принята к рассмотрению. В большинстве исков ведомство взыскивает с ответчика пени за нарушение обязательств по госконтракту. Самый крупный иск – на сумму более 34 миллионов рублей – к рассмотрению пока не принят.

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