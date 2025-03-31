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Минобороны России с начала года подало к РЖД десять исков
Минобороны России с начала года подало к РЖД десять исков - 31.03.2025, ПРАЙМ
Минобороны России с начала года подало к РЖД десять исков
Министерство обороны России с начала года подало в арбитражный суд Москвы 10 исков к "Российским железным дорогам" на общую сумму более 105 миллионов рублей,... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T10:23+0300
2025-03-31T10:23+0300
2025-03-31T10:23+0300
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МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Министерство обороны России с начала года подало в арбитражный суд Москвы 10 исков к "Российским железным дорогам" на общую сумму более 105 миллионов рублей, следует из материалов картотеки арбитражных дел. Иски поступали в суд с 4 февраля по 28 марта, часть из них принята к рассмотрению. В большинстве исков ведомство взыскивает с ответчика пени за нарушение обязательств по госконтракту. Самый крупный иск – на сумму более 34 миллионов рублей – к рассмотрению пока не принят.
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РОССИЯ, суд, Минобороны РФ
Минобороны России с начала года подало к РЖД десять исков
Минобороны России с начала года подало к РЖД 10 исков на 105 миллионов рублей
МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Министерство обороны России с начала года подало в арбитражный суд Москвы 10 исков к "Российским железным дорогам" на общую сумму более 105 миллионов рублей, следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Иски поступали в суд с 4 февраля по 28 марта, часть из них принята к рассмотрению.
В большинстве исков ведомство взыскивает с ответчика пени за нарушение обязательств по госконтракту. Самый крупный иск – на сумму более 34 миллионов рублей – к рассмотрению пока не принят.
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