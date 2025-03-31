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В Японии впервые за полтора года подорожают продукты питания - 31.03.2025, ПРАЙМ
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В Японии впервые за полтора года подорожают продукты питания
В Японии впервые за полтора года подорожают продукты питания - 31.03.2025, ПРАЙМ
В Японии впервые за полтора года подорожают продукты питания
Впервые за полтора года рост цен на продукты питания и напитки в Японии затронет более чем 4 тысячи наименований: так в апреле, согласно опросу 195... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T05:08+0300
2025-03-31T05:08+0300
экономика
мировая экономика
япония
teikoku databank
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ТОКИО, 31 мар – ПРАЙМ. Впервые за полтора года рост цен на продукты питания и напитки в Японии затронет более чем 4 тысячи наименований: так в апреле, согласно опросу 195 производителей, проведенного исследовательским институтом Teikoku Databank, подорожают 4 225 позиций. Наибольшее повышение цен ожидается в категории "приправы", в первом месяце нового финансового года подорожают 2 034 наименования. Цены вырастут также на алкогольные и безалкогольные напитки (1 222 наименования), включая пиво и кофейные напитки, а также на переработанные продукты питания, в частности, ветчину, сосиски и замороженные продукты (659 наименований). За первую половину 2025 финансового года, то есть за период с апреля по сентябрь включительно, как ожидается, подорожают 11 707 наименований, что на 90% больше чем за аналогичный период годом ранее. В 2024 финансовом году, который завершается в понедельник, цены выросли на 12 520 позиций. В 2025 финансовом году это число может превысить 20 тысяч наименований. Основными факторами, влияющими на повышение цен, названы подорожание сырья и материалов, рост затрат на оплату труда и логистику.
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мировая экономика, япония, teikoku databank
Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, Teikoku Databank
05:08 31.03.2025
 
В Японии впервые за полтора года подорожают продукты питания

В Японии впервые за полтора года подорожают продукты питания и напитки

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ТОКИО, 31 мар – ПРАЙМ. Впервые за полтора года рост цен на продукты питания и напитки в Японии затронет более чем 4 тысячи наименований: так в апреле, согласно опросу 195 производителей, проведенного исследовательским институтом Teikoku Databank, подорожают 4 225 позиций.
Наибольшее повышение цен ожидается в категории "приправы", в первом месяце нового финансового года подорожают 2 034 наименования. Цены вырастут также на алкогольные и безалкогольные напитки (1 222 наименования), включая пиво и кофейные напитки, а также на переработанные продукты питания, в частности, ветчину, сосиски и замороженные продукты (659 наименований).
За первую половину 2025 финансового года, то есть за период с апреля по сентябрь включительно, как ожидается, подорожают 11 707 наименований, что на 90% больше чем за аналогичный период годом ранее. В 2024 финансовом году, который завершается в понедельник, цены выросли на 12 520 позиций. В 2025 финансовом году это число может превысить 20 тысяч наименований.
Основными факторами, влияющими на повышение цен, названы подорожание сырья и материалов, рост затрат на оплату труда и логистику.
 
ЭкономикаМировая экономикаЯПОНИЯTeikoku Databank
 
 
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