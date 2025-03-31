https://1prime.ru/20250331/kallas-856249068.html
Каллас считает, что США должны "оказать больше давления на Россию"
Каллас считает, что США должны "оказать больше давления на Россию" - 31.03.2025, ПРАЙМ
Каллас считает, что США должны "оказать больше давления на Россию"
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что США должны "оказать большее давление на РФ" в урегулировании конфликта на Украине. | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T13:56+0300
2025-03-31T13:56+0300
2025-03-31T13:56+0300
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БРЮССЕЛЬ, 31 мар – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что США должны "оказать большее давление на РФ" в урегулировании конфликта на Украине. "США проводят челночную дипломатию. Но сейчас нам нужно, чтобы Россия согласилась на это прекращение огня, проявила добрую волю… Я думаю, что США также могут сыграть свою роль в оказании большего давления на Россию, чтобы она прекратила эту агрессию", - заявила она. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он добавил, что остается уверенным в намерении российского лидера заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. При этом Трамп заявил о наличии "психологического дедлайна" для начала режима прекращения огня в конфликте на Украине.
https://1prime.ru/20250331/davlenie-856242168.html
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россия, сша, кая каллас
Политика, РОССИЯ, США, Кая Каллас
Каллас считает, что США должны "оказать больше давления на Россию"
Каллас: США также могут сыграть свою роль в оказании большего давления на Россию
БРЮССЕЛЬ, 31 мар – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что США должны "оказать большее давление на РФ" в урегулировании конфликта на Украине.
"США проводят челночную дипломатию. Но сейчас нам нужно, чтобы Россия согласилась на это прекращение огня, проявила добрую волю… Я думаю, что США также могут сыграть свою роль в оказании большего давления на Россию, чтобы она прекратила эту агрессию", - заявила она.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он добавил, что остается уверенным в намерении российского лидера заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. При этом Трамп заявил о наличии "психологического дедлайна" для начала режима прекращения огня в конфликте на Украине.
Стало известно, о чем Трамп и Стармер договорились в отношении Путина