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Немецкий оператор вышел из капитала владельцев duty free в Шереметьево - 31.03.2025, ПРАЙМ
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Немецкий оператор вышел из капитала владельцев duty free в Шереметьево
Немецкий оператор вышел из капитала владельцев duty free в Шереметьево - 31.03.2025, ПРАЙМ
Немецкий оператор вышел из капитала владельцев duty free в Шереметьево
Немецкий ритейлер Gebr. Heinemann продал свои доли в двух кипрских компаниях, которые владеют duty free магазинами в аэропортах Домодедово и Шереметьево,... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T09:19+0300
2025-03-31T09:19+0300
экономика
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Немецкий ритейлер Gebr. Heinemann продал свои доли в двух кипрских компаниях, которые владеют duty free магазинами в аэропортах Домодедово и Шереметьево, передает издание РБК."Немецкая Gebr. Heinemann вышла из капитала двух кипрских компаний, которым принадлежат операторы магазинов беспошлинной торговли (duty free) в российских аэропортах Домодедово и Шереметьево", - сказано в тексте публикации.Отмечается, что Араз Мехтиев, азербайджанский предприниматель и бывший совладелец группы "Киевская площадь", приобрел эти доли в апреле 2024 года.Gebr. Heinemann является одним из ведущих дистрибьюторов и розничных операторов duty free торговли в мире и начал свою деятельность в России в 2007 году. Сначала компания открыла магазины в аэропорту Домодедово, а затем в 2013 году в Шереметьево.
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Экономика
09:19 31.03.2025
 
Немецкий оператор вышел из капитала владельцев duty free в Шереметьево

РБК: Gebr. Heinemann вышла из капитала владельцев duty free в Шереметьево

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкDuty free
Duty free - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Немецкий ритейлер Gebr. Heinemann продал свои доли в двух кипрских компаниях, которые владеют duty free магазинами в аэропортах Домодедово и Шереметьево, передает издание РБК.
"Немецкая Gebr. Heinemann вышла из капитала двух кипрских компаний, которым принадлежат операторы магазинов беспошлинной торговли (duty free) в российских аэропортах Домодедово и Шереметьево", - сказано в тексте публикации.
Отмечается, что Араз Мехтиев, азербайджанский предприниматель и бывший совладелец группы "Киевская площадь", приобрел эти доли в апреле 2024 года.
Gebr. Heinemann является одним из ведущих дистрибьюторов и розничных операторов duty free торговли в мире и начал свою деятельность в России в 2007 году. Сначала компания открыла магазины в аэропорту Домодедово, а затем в 2013 году в Шереметьево.
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