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Kaspersky обнаружил тысячи объявлений о продаже краденых Telegram-аккаунтов

Kaspersky обнаружил тысячи объявлений о продаже краденых Telegram-аккаунтов - 31.03.2025, ПРАЙМ

Kaspersky обнаружил тысячи объявлений о продаже краденых Telegram-аккаунтов

Эксперты Kaspersky GReAT (Глобального центра исследований и анализа угроз "Лаборатории Касперского") за первые два месяца 2025 года обнаружили тысячи объявлений | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T12:50+0300

2025-03-31T12:50+0300

2025-03-31T12:50+0300

мошенничество

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лаборатория касперского

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Эксперты Kaspersky GReAT (Глобального центра исследований и анализа угроз "Лаборатории Касперского") за первые два месяца 2025 года обнаружили тысячи объявлений с предложением купить украденные Telegram-аккаунты, рассказали РИА Новости в компании. "Скомпрометированные учетные записи в мессенджерах злоумышленники могут использовать в своих схемах или продавать на теневых форумах. Так, за первые два месяца 2025 года мы обнаружили несколько тысяч объявлений с предложением купить Telegram-аккаунты, украденные с помощью стилеров (вредоносного ПО - ред.) или фишинга. В реальности эти цифры могут быть значительно выше, так как продавцы часто удаляют сообщения после сделок", - процитировали в пресс-службе "Лаборатории" слова руководителя Kaspersky GReAT в России Дмитрия Галова. Он отметил, что стоимость аккаунта в среднем составляет несколько десятков рублей, на нее влияет количество контактов, активность, наличие Premium-подписки. Учетные записи администраторов Telegram-каналов стоят дороже. В компании также сообщили, что за тот же период специалисты Kaspersky GReAT заблокировали несколько тысяч попыток перехода российских пользователей по фишинговым и вредоносным ссылкам в популярных мессенджерах на iOS- и Android-смартфонах. Злоумышленники заманивают людей на поддельные ресурсы, чтобы украсть деньги или учетные данные от аккаунтов, либо рассылают таким образом вредоносные программы, добавили в компании. "Лаборатория Касперского" напоминает, что кража учетных данных - не единственный киберриск, с которым могут столкнуться пользователи, если не будут следовать правилам цифровой безопасности. В некоторых случаях люди могут заразить устройство вредоносной программой, потерять деньги. Например, некоторое время назад эксперты компании предупреждали о многоступенчатой схеме распространения мобильного банковского троянца Mamont для Android-устройств. Так, на одном из этапов злоумышленники под видом менеджеров несуществующего онлайн-магазина присылали жертве в мессенджере ссылку якобы на скачивание приложения-трекера для отслеживания заказа. Однако на самом деле человек устанавливал себе на устройство вредоносную программу.

https://1prime.ru/20250320/moshenniki-855961872.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, лаборатория касперского