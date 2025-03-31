https://1prime.ru/20250331/kaspersky-856245860.html
Kaspersky обнаружил тысячи объявлений о продаже краденых Telegram-аккаунтов
Kaspersky обнаружил тысячи объявлений о продаже краденых Telegram-аккаунтов - 31.03.2025, ПРАЙМ
Kaspersky обнаружил тысячи объявлений о продаже краденых Telegram-аккаунтов
Эксперты Kaspersky GReAT (Глобального центра исследований и анализа угроз "Лаборатории Касперского") за первые два месяца 2025 года обнаружили тысячи объявлений | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T12:50+0300
2025-03-31T12:50+0300
2025-03-31T12:50+0300
мошенничество
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лаборатория касперского
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Эксперты Kaspersky GReAT (Глобального центра исследований и анализа угроз "Лаборатории Касперского") за первые два месяца 2025 года обнаружили тысячи объявлений с предложением купить украденные Telegram-аккаунты, рассказали РИА Новости в компании. "Скомпрометированные учетные записи в мессенджерах злоумышленники могут использовать в своих схемах или продавать на теневых форумах. Так, за первые два месяца 2025 года мы обнаружили несколько тысяч объявлений с предложением купить Telegram-аккаунты, украденные с помощью стилеров (вредоносного ПО - ред.) или фишинга. В реальности эти цифры могут быть значительно выше, так как продавцы часто удаляют сообщения после сделок", - процитировали в пресс-службе "Лаборатории" слова руководителя Kaspersky GReAT в России Дмитрия Галова. Он отметил, что стоимость аккаунта в среднем составляет несколько десятков рублей, на нее влияет количество контактов, активность, наличие Premium-подписки. Учетные записи администраторов Telegram-каналов стоят дороже. В компании также сообщили, что за тот же период специалисты Kaspersky GReAT заблокировали несколько тысяч попыток перехода российских пользователей по фишинговым и вредоносным ссылкам в популярных мессенджерах на iOS- и Android-смартфонах. Злоумышленники заманивают людей на поддельные ресурсы, чтобы украсть деньги или учетные данные от аккаунтов, либо рассылают таким образом вредоносные программы, добавили в компании. "Лаборатория Касперского" напоминает, что кража учетных данных - не единственный киберриск, с которым могут столкнуться пользователи, если не будут следовать правилам цифровой безопасности. В некоторых случаях люди могут заразить устройство вредоносной программой, потерять деньги. Например, некоторое время назад эксперты компании предупреждали о многоступенчатой схеме распространения мобильного банковского троянца Mamont для Android-устройств. Так, на одном из этапов злоумышленники под видом менеджеров несуществующего онлайн-магазина присылали жертве в мессенджере ссылку якобы на скачивание приложения-трекера для отслеживания заказа. Однако на самом деле человек устанавливал себе на устройство вредоносную программу.
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технологии, бизнес, лаборатория касперского
Мошенничество, Технологии, Бизнес, Лаборатория Касперского
Kaspersky обнаружил тысячи объявлений о продаже краденых Telegram-аккаунтов
Kaspersky зимой выявил тысячи объявлений о продаже краденых Telegram-аккаунтов
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Эксперты Kaspersky GReAT (Глобального центра исследований и анализа угроз "Лаборатории Касперского") за первые два месяца 2025 года обнаружили тысячи объявлений с предложением купить украденные Telegram-аккаунты, рассказали РИА Новости в компании.
"Скомпрометированные учетные записи в мессенджерах злоумышленники могут использовать в своих схемах или продавать на теневых форумах. Так, за первые два месяца 2025 года мы обнаружили несколько тысяч объявлений с предложением купить Telegram-аккаунты, украденные с помощью стилеров (вредоносного ПО - ред.) или фишинга. В реальности эти цифры могут быть значительно выше, так как продавцы часто удаляют сообщения после сделок", - процитировали в пресс-службе "Лаборатории" слова руководителя Kaspersky GReAT в России Дмитрия Галова.
Он отметил, что стоимость аккаунта в среднем составляет несколько десятков рублей, на нее влияет количество контактов, активность, наличие Premium-подписки. Учетные записи администраторов Telegram-каналов стоят дороже.
В компании также сообщили, что за тот же период специалисты Kaspersky GReAT заблокировали несколько тысяч попыток перехода российских пользователей по фишинговым и вредоносным ссылкам в популярных мессенджерах на iOS- и Android-смартфонах. Злоумышленники заманивают людей на поддельные ресурсы, чтобы украсть деньги или учетные данные от аккаунтов, либо рассылают таким образом вредоносные программы, добавили в компании.
"Лаборатория Касперского" напоминает, что кража учетных данных - не единственный киберриск, с которым могут столкнуться пользователи, если не будут следовать правилам цифровой безопасности. В некоторых случаях люди могут заразить устройство вредоносной программой, потерять деньги. Например, некоторое время назад эксперты компании предупреждали о многоступенчатой схеме распространения мобильного банковского троянца Mamont для Android-устройств.
Так, на одном из этапов злоумышленники под видом менеджеров несуществующего онлайн-магазина присылали жертве в мессенджере ссылку якобы на скачивание приложения-трекера для отслеживания заказа. Однако на самом деле человек устанавливал себе на устройство вредоносную программу.
В Kaspersky предупредили о схеме мошенников с использованием книжных сайтов