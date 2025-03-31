https://1prime.ru/20250331/khusity-856263357.html

Трамп назвал условие прекращения атак на хуситов в Йемене

Трамп назвал условие прекращения атак на хуситов в Йемене - 31.03.2025, ПРАЙМ

Трамп назвал условие прекращения атак на хуситов в Йемене

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что атаки Соединенных Штатов на шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене прекратятся, когда оно... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T21:41+0300

2025-03-31T21:41+0300

2025-03-31T21:56+0300

политика

дональд трамп

атаки

хуситы

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ВАШИНГТОН, 31 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что атаки Соединенных Штатов на шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене прекратятся, когда оно перестанет угрожать судоходству в регионе.Трамп 15 марта отдал приказ американским военным предпринять "решительные и мощные" действия против хуситов, которых до этого он внёс в список террористических организаций. Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене для защиты американских интересов. Лидер Соединенных Штатов также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту"."Мы бьем по ним каждый день и ночь - все сильнее и сильнее. Их возможности, которые угрожают судоходству и региону, стремительно подвергаются уничтожению. Наши атаки будут продолжаться до тех пор, пока они не перестанут представлять угрозу свободе судоходства. Выбор для хуситов ясен: прекратите стрелять по американским судам, и мы прекратим стрелять по вам", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.

https://1prime.ru/20250316/khusity-855835733.html

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дональд трамп, атаки, хуситы