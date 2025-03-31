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Китай в феврале сократил экспорт смартфонов в США

Китай в феврале сократил экспорт смартфонов в США - 31.03.2025, ПРАЙМ

Китай в феврале сократил экспорт смартфонов в США

КНР в феврале этого года, по сравнению с январем, сократил экспорт смартфонов в США до минимальных за год значений, подсчитало РИА Новости по данным китайской... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T07:15+0300

2025-03-31T07:15+0300

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. КНР в феврале этого года, по сравнению с январем, сократил экспорт смартфонов в США до минимальных за год значений, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. Так, за февраль Китай продал в США смартфонов на 2,01 миллиарда долларов, что оказалось на 34% меньше, чем месяцем ранее. А за год показатели сократились на 4%. Такие объемы экспорта стали минимальными с марта прошлого года. Всего по итогам 2025 года КНР поставил в Штаты смартфонов на 35,2 миллиарда долларов. При этом по итогам февраля США все равно остались основным покупателем китайских смартфонов. На втором месте по покупкам с большим отрывом расположилась Япония (617,9 миллиона долларов). Также в пятерку основных покупателей вошли Чехия (379,6 миллиона долларов), ОАЭ (370,7 миллиона) и Великобритания (363,2 миллиона). Россия оказалась на 12-м месте с 121,2 миллионами долларов.

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