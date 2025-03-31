https://1prime.ru/20250331/makarony-856247425.html
ФАС проверит обоснованность повышения цен на макароны "дочкой" Barilla
ФАС проверит обоснованность повышения цен на макароны "дочкой" Barilla - 31.03.2025, ПРАЙМ
ФАС проверит обоснованность повышения цен на макароны "дочкой" Barilla
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запрос российской "дочке" итальянской Barilla - компании "Барилла Рус" - в связи с сообщениями о... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T13:19+0300
2025-03-31T13:19+0300
2025-03-31T13:19+0300
экономика
минсельхоз
фас рф
цены
повышение цен
повышение цен на продукты
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/76568/76/765687686_0:77:1501:921_1920x0_80_0_0_d79a9873bbcbc6a70bed1f071128054d.jpg
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запрос российской "дочке" итальянской Barilla - компании "Барилла Рус" - в связи с сообщениями о планируемом повышении цен на макаронную продукцию, проанализирует обоснованность повышения оптово-отпускных цен, сообщили в ведомстве. "В связи с информацией в СМИ о планируемом повышении цен "Барилла Рус" на выпускаемую продукцию ведомство запросило у организации данные об объемах производства, реализации и ввозе товара на территорию Российской Федерации, средневзвешенной себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности и калькуляции затрат с января 2024 года. Служба проанализирует обоснованность повышения компанией оптово-отпускных цен на макаронную продукцию", - говорится в сообщении ФАС РФ. Компания уведомляла ритейлеров о повышении на 15-30% цен на импортный ассортимент с 1 марта, писал "Коммерсант". Минсельхоз тогда пояснил, что в целом цены на макаронные изделия в России стабильны, а импорт незначителен и в основном приходится на премиальный сегмент.
https://1prime.ru/20250328/lekarstva-856191314.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76568/76/765687686_84:0:1415:998_1920x0_80_0_0_dd054d52053fe8b22cccc8fa7e21ad62.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минсельхоз, фас рф, цены, повышение цен, повышение цен на продукты, бизнес
Экономика, Минсельхоз, ФАС РФ, цены, повышение цен, повышение цен на продукты, Бизнес
ФАС проверит обоснованность повышения цен на макароны "дочкой" Barilla
ФАС: будет проверена обоснованность повышения цен "дочки" Barilla на 15-30%
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запрос российской "дочке" итальянской Barilla - компании "Барилла Рус" - в связи с сообщениями о планируемом повышении цен на макаронную продукцию, проанализирует обоснованность повышения оптово-отпускных цен, сообщили в ведомстве.
"В связи с информацией в СМИ о планируемом повышении цен "Барилла Рус" на выпускаемую продукцию ведомство запросило у организации данные об объемах производства, реализации и ввозе товара на территорию Российской Федерации, средневзвешенной себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности и калькуляции затрат с января 2024 года. Служба проанализирует обоснованность повышения компанией оптово-отпускных цен на макаронную продукцию", - говорится в сообщении ФАС РФ.
Компания уведомляла ритейлеров о повышении на 15-30% цен на импортный ассортимент с 1 марта, писал "Коммерсант".
Минсельхоз тогда пояснил, что в целом цены на макаронные изделия в России стабильны, а импорт незначителен и в основном приходится на премиальный сегмент.
ФАС оценила снижение цен на четыре жизненно необходимых лекарства