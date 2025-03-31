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ФАС проверит обоснованность повышения цен на макароны "дочкой" Barilla - 31.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250331/makarony-856247425.html
ФАС проверит обоснованность повышения цен на макароны "дочкой" Barilla
ФАС проверит обоснованность повышения цен на макароны "дочкой" Barilla - 31.03.2025, ПРАЙМ
ФАС проверит обоснованность повышения цен на макароны "дочкой" Barilla
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запрос российской "дочке" итальянской Barilla - компании "Барилла Рус" - в связи с сообщениями о... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T13:19+0300
2025-03-31T13:19+0300
экономика
минсельхоз
фас рф
цены
повышение цен
повышение цен на продукты
бизнес
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запрос российской "дочке" итальянской Barilla - компании "Барилла Рус" - в связи с сообщениями о планируемом повышении цен на макаронную продукцию, проанализирует обоснованность повышения оптово-отпускных цен, сообщили в ведомстве. "В связи с информацией в СМИ о планируемом повышении цен "Барилла Рус" на выпускаемую продукцию ведомство запросило у организации данные об объемах производства, реализации и ввозе товара на территорию Российской Федерации, средневзвешенной себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности и калькуляции затрат с января 2024 года. Служба проанализирует обоснованность повышения компанией оптово-отпускных цен на макаронную продукцию", - говорится в сообщении ФАС РФ. Компания уведомляла ритейлеров о повышении на 15-30% цен на импортный ассортимент с 1 марта, писал "Коммерсант". Минсельхоз тогда пояснил, что в целом цены на макаронные изделия в России стабильны, а импорт незначителен и в основном приходится на премиальный сегмент.
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минсельхоз, фас рф, цены, повышение цен, повышение цен на продукты, бизнес
Экономика, Минсельхоз, ФАС РФ, цены, повышение цен, повышение цен на продукты, Бизнес
13:19 31.03.2025
 
ФАС проверит обоснованность повышения цен на макароны "дочкой" Barilla

ФАС: будет проверена обоснованность повышения цен "дочки" Barilla на 15-30%

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкРабота макаронной фабрики
Работа макаронной фабрики - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запрос российской "дочке" итальянской Barilla - компании "Барилла Рус" - в связи с сообщениями о планируемом повышении цен на макаронную продукцию, проанализирует обоснованность повышения оптово-отпускных цен, сообщили в ведомстве.
"В связи с информацией в СМИ о планируемом повышении цен "Барилла Рус" на выпускаемую продукцию ведомство запросило у организации данные об объемах производства, реализации и ввозе товара на территорию Российской Федерации, средневзвешенной себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности и калькуляции затрат с января 2024 года. Служба проанализирует обоснованность повышения компанией оптово-отпускных цен на макаронную продукцию", - говорится в сообщении ФАС РФ.
Компания уведомляла ритейлеров о повышении на 15-30% цен на импортный ассортимент с 1 марта, писал "Коммерсант".
Минсельхоз тогда пояснил, что в целом цены на макаронные изделия в России стабильны, а импорт незначителен и в основном приходится на премиальный сегмент.
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ЭкономикаМинсельхозФАС РФценыповышение ценповышение цен на продуктыБизнес
 
 
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