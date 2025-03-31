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Маск опроверг связь между криптовалютой Dogecoin и департамента DOGE

Маск опроверг связь между криптовалютой Dogecoin и департамента DOGE - 31.03.2025, ПРАЙМ

Маск опроверг связь между криптовалютой Dogecoin и департамента DOGE

Американский предприниматель Илон Маск отрицает связь между названиями криптовалюты Dogecoin и департамента государственной эффективности (DOGE), а также... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T13:05+0300

2025-03-31T13:05+0300

2025-03-31T13:05+0300

технологии

финансы

сша

илон маск

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск отрицает связь между названиями криптовалюты Dogecoin и департамента государственной эффективности (DOGE), а также исключает планы на использование криптовалюты правительством США. "Названия похожи, но это (департамент и валюта - ред.) разные вещи. Я собирался назвать (ведомство - ред) "Комиссия по эффективности правительства", но это очень скучное название. И затем в интернете предложили: "это должен быть департамент государственной эффективности". И я с этим согласился", - заявил предприниматель во время своего выступления в штате Висконсин в поддержку республиканского кандидата в Верховный суд штата Брэда Шимела. Предприниматель также отрицает, что власти планируют использовать криптовалюту Dogecoin для каких-либо целей. "У правительства нет планов по использованию Dogecoin или что-то в этом роде, как мне известно", - добавил Маск. Созданный указом Трампа 20 января, департамент DOGE отвечает за модернизацию федеральных технологий и программного обеспечения для повышения эффективности и производительности госуправления. Криптовалюта Dogecoin (DOGE), сторонником которой является Маск, была названа в честь интернет-мема Doge, на котором изображена озадаченная собака породы сиба-ину. Выборы в Верховный суд штата Висконсин пройдут 1 апреля. Результаты голосования могут повлиять на дальнейшее соотношение сил в суде, что в свою очередь будет иметь значение для таких вопросов, как право на аборт, избирательное законодательство и партийное перераспределение округов.

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технологии, финансы, сша, илон маск