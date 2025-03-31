Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвал последствия запрета на майнинг на юге Иркутской области - 31.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250331/mayning-856248107.html
Эксперт назвал последствия запрета на майнинг на юге Иркутской области
Эксперт назвал последствия запрета на майнинг на юге Иркутской области - 31.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал последствия запрета на майнинг на юге Иркутской области
Ведущие майнинговые дата-центры, являющиеся членами Ассоциации промышленного майнинга, не ведут свою операционную деятельность на юге Иркутской области. Этот... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T13:35+0300
2025-03-31T13:35+0300
майнинг
промышленный майнинг
общество
иркутская область
https://cdnn.1prime.ru/img/83271/31/832713154_0:224:2845:1824_1920x0_80_0_0_a4881b62eac36c17cf76b24e6bd8508c.jpg
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Ведущие майнинговые дата-центры, являющиеся членами Ассоциации промышленного майнинга, не ведут свою операционную деятельность на юге Иркутской области. Этот район вместе с отдельными частями Забайкальского края и югом Бурятии относятся к энергодефицитным территориям, где в декабре 2024 года был введен сезонный запрет на майнинг, рассказал агентству "Прайм" Олег Огиенко, заместитель генерального директора по коммуникациям BitRiver. С 15 марта запрет де-юре не действует до 15 ноября, что пока позволяет майнинговым мощностям работать. Как известно из данных Системного оператора, в ходе сезонного запрета на юге Иркутской области в этом году была отключена майнинговая нагрузка в размере около 320 МВт, что однако не привело к высвобождению данной мощности для иных нужд. По информации того же Системного оператора, общая фактическая потребляемая мощность на майнинг на юге региона как раз перед введением запрета составила ориентировочно 650 МВт. Из этой величины бытовой и иной мелкий майнинг на тарифе населения составляет вряд ли более 100 МВт. Круглогодичный запрет на майнинг на юге Иркутской области означает, что теперь все эти мощности должны быть отключены на постоянной основе на срок вплоть до плановой ликвидации энергодефицита – то есть до 2031 года. "В итоге отрасль промышленного майнинга в южной части Приангарья фактически поставлена вне закона. Это означает снижение полезного отпуска примерно на 4,5 млрд. кВтч в год. Бытовой майнинг здесь даже не берем в расчет", - подсчитал он.То есть, с одной стороны, появятся легальные основания для создания и реализации механизмов высвобождения нескольких сотен МВт с целью подключения иных, в том числе социальных потребителей электроэнергии. А с другой на какое-то время возрастут цены на электроэнергию для остающихся в энергосистеме потребителей, не относящихся к населению, за счет увеличения перекрестного субсидирования. Кроме того, энергокомпании получат выпадающие доходы, пока новые потребители не восполнят выпавшую нагрузку, заключил Огиенко.
https://1prime.ru/20250319/mayning-855940319.html
иркутская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83271/31/832713154_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_93f043989a58a8c163db5b1eb9450b05.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
майнинг, промышленный майнинг, общество , иркутская область
майнинг, промышленный майнинг, Общество , Иркутская область
13:35 31.03.2025
 

Эксперт назвал последствия запрета на майнинг на юге Иркутской области

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Ведущие майнинговые дата-центры, являющиеся членами Ассоциации промышленного майнинга, не ведут свою операционную деятельность на юге Иркутской области. Этот район вместе с отдельными частями Забайкальского края и югом Бурятии относятся к энергодефицитным территориям, где в декабре 2024 года был введен сезонный запрет на майнинг, рассказал агентству "Прайм" Олег Огиенко, заместитель генерального директора по коммуникациям BitRiver.
С 15 марта запрет де-юре не действует до 15 ноября, что пока позволяет майнинговым мощностям работать.
Как известно из данных Системного оператора, в ходе сезонного запрета на юге Иркутской области в этом году была отключена майнинговая нагрузка в размере около 320 МВт, что однако не привело к высвобождению данной мощности для иных нужд.
По информации того же Системного оператора, общая фактическая потребляемая мощность на майнинг на юге региона как раз перед введением запрета составила ориентировочно 650 МВт. Из этой величины бытовой и иной мелкий майнинг на тарифе населения составляет вряд ли более 100 МВт.
Круглогодичный запрет на майнинг на юге Иркутской области означает, что теперь все эти мощности должны быть отключены на постоянной основе на срок вплоть до плановой ликвидации энергодефицита – то есть до 2031 года.
"В итоге отрасль промышленного майнинга в южной части Приангарья фактически поставлена вне закона. Это означает снижение полезного отпуска примерно на 4,5 млрд. кВтч в год. Бытовой майнинг здесь даже не берем в расчет", - подсчитал он.
Сувенирные монеты с логотипами криптовалют - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
Эксперты оценили потери российской экономики от нелегального майнинга
19 марта, 12:40
То есть, с одной стороны, появятся легальные основания для создания и реализации механизмов высвобождения нескольких сотен МВт с целью подключения иных, в том числе социальных потребителей электроэнергии. А с другой на какое-то время возрастут цены на электроэнергию для остающихся в энергосистеме потребителей, не относящихся к населению, за счет увеличения перекрестного субсидирования. Кроме того, энергокомпании получат выпадающие доходы, пока новые потребители не восполнят выпавшую нагрузку, заключил Огиенко.
 
майнингпромышленный майнингОбществоИркутская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала