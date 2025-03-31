https://1prime.ru/20250331/mayning-856248107.html
Эксперт назвал последствия запрета на майнинг на юге Иркутской области
Эксперт назвал последствия запрета на майнинг на юге Иркутской области - 31.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал последствия запрета на майнинг на юге Иркутской области
Ведущие майнинговые дата-центры, являющиеся членами Ассоциации промышленного майнинга, не ведут свою операционную деятельность на юге Иркутской области. Этот... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T13:35+0300
2025-03-31T13:35+0300
2025-03-31T13:35+0300
майнинг
промышленный майнинг
общество
иркутская область
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Ведущие майнинговые дата-центры, являющиеся членами Ассоциации промышленного майнинга, не ведут свою операционную деятельность на юге Иркутской области. Этот район вместе с отдельными частями Забайкальского края и югом Бурятии относятся к энергодефицитным территориям, где в декабре 2024 года был введен сезонный запрет на майнинг, рассказал агентству "Прайм" Олег Огиенко, заместитель генерального директора по коммуникациям BitRiver. С 15 марта запрет де-юре не действует до 15 ноября, что пока позволяет майнинговым мощностям работать. Как известно из данных Системного оператора, в ходе сезонного запрета на юге Иркутской области в этом году была отключена майнинговая нагрузка в размере около 320 МВт, что однако не привело к высвобождению данной мощности для иных нужд. По информации того же Системного оператора, общая фактическая потребляемая мощность на майнинг на юге региона как раз перед введением запрета составила ориентировочно 650 МВт. Из этой величины бытовой и иной мелкий майнинг на тарифе населения составляет вряд ли более 100 МВт. Круглогодичный запрет на майнинг на юге Иркутской области означает, что теперь все эти мощности должны быть отключены на постоянной основе на срок вплоть до плановой ликвидации энергодефицита – то есть до 2031 года. "В итоге отрасль промышленного майнинга в южной части Приангарья фактически поставлена вне закона. Это означает снижение полезного отпуска примерно на 4,5 млрд. кВтч в год. Бытовой майнинг здесь даже не берем в расчет", - подсчитал он.То есть, с одной стороны, появятся легальные основания для создания и реализации механизмов высвобождения нескольких сотен МВт с целью подключения иных, в том числе социальных потребителей электроэнергии. А с другой на какое-то время возрастут цены на электроэнергию для остающихся в энергосистеме потребителей, не относящихся к населению, за счет увеличения перекрестного субсидирования. Кроме того, энергокомпании получат выпадающие доходы, пока новые потребители не восполнят выпавшую нагрузку, заключил Огиенко.
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майнинг, промышленный майнинг, общество , иркутская область
майнинг, промышленный майнинг, Общество , Иркутская область
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Ведущие майнинговые дата-центры, являющиеся членами Ассоциации промышленного майнинга, не ведут свою операционную деятельность на юге Иркутской области. Этот район вместе с отдельными частями Забайкальского края и югом Бурятии относятся к энергодефицитным территориям, где в декабре 2024 года был введен сезонный запрет на майнинг, рассказал агентству "Прайм" Олег Огиенко, заместитель генерального директора по коммуникациям BitRiver.
С 15 марта запрет де-юре не действует до 15 ноября, что пока позволяет майнинговым мощностям работать.
Как известно из данных Системного оператора, в ходе сезонного запрета на юге Иркутской области в этом году была отключена майнинговая нагрузка в размере около 320 МВт, что однако не привело к высвобождению данной мощности для иных нужд.
По информации того же Системного оператора, общая фактическая потребляемая мощность на майнинг на юге региона как раз перед введением запрета составила ориентировочно 650 МВт. Из этой величины бытовой и иной мелкий майнинг на тарифе населения составляет вряд ли более 100 МВт.
Круглогодичный запрет на майнинг на юге Иркутской области означает, что теперь все эти мощности должны быть отключены на постоянной основе на срок вплоть до плановой ликвидации энергодефицита – то есть до 2031 года.
"В итоге отрасль промышленного майнинга в южной части Приангарья фактически поставлена вне закона. Это означает снижение полезного отпуска примерно на 4,5 млрд. кВтч в год. Бытовой майнинг здесь даже не берем в расчет", - подсчитал он.
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То есть, с одной стороны, появятся легальные основания для создания и реализации механизмов высвобождения нескольких сотен МВт с целью подключения иных, в том числе социальных потребителей электроэнергии. А с другой на какое-то время возрастут цены на электроэнергию для остающихся в энергосистеме потребителей, не относящихся к населению, за счет увеличения перекрестного субсидирования. Кроме того, энергокомпании получат выпадающие доходы, пока новые потребители не восполнят выпавшую нагрузку, заключил Огиенко.