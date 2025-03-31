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Запрет майнинга в ОЗП в части Иркутской области может стать круглогодичным
Запрет майнинга в ОЗП в части Иркутской области может стать круглогодичным - 31.03.2025, ПРАЙМ
Запрет майнинга в ОЗП в части Иркутской области может стать круглогодичным
Запрет на осуществление майнинга криптовалют, введенный в начале 2025 года в некоторых районах Иркутской области на осенне-зимний период (ОЗП), может стать... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T16:04+0300
2025-03-31T16:04+0300
2025-03-31T16:04+0300
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Запрет на осуществление майнинга криптовалют, введенный в начале 2025 года в некоторых районах Иркутской области на осенне-зимний период (ОЗП), может стать круглогодичным, данный вопрос рассматривается в правкомиссии по развитию электроэнергетики, сообщили РИА Новости в Минэнерго. Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. "Данный вопрос на прошедшей неделе был вынесен Минэнерго на рассмотрение правительственной комиссии по развитию электроэнергетики. Речь идет только о южной части Иркутской области, которая относится к Юго-Восточной части ОЭС Сибири. В случае принятия положительного решения, ранее введенный в отношении этой территории запрет майнинга на время осенне-зимнего периода будет скорректирован на круглогодичный", - сказали в министерстве. Ранее в марте Минэнерго сообщало РИА Новости, что ограничение майнинга криптовалют позволило снизить фактическое потребление мощности в энергосистеме Сибири (в которую входит и Иркутская область) приблизительно на 320 МВт.
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финансы, россия, майнинг
Энергетика, Финансы, РОССИЯ, майнинг
Запрет майнинга в ОЗП в части Иркутской области может стать круглогодичным
Минэнерго: запрет майнинга в ОЗП в части Иркутской области может стать круглогодичным
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Запрет на осуществление майнинга криптовалют, введенный в начале 2025 года в некоторых районах Иркутской области на осенне-зимний период (ОЗП), может стать круглогодичным, данный вопрос рассматривается в правкомиссии по развитию электроэнергетики, сообщили РИА Новости в Минэнерго.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.
"Данный вопрос на прошедшей неделе был вынесен Минэнерго на рассмотрение правительственной комиссии по развитию электроэнергетики. Речь идет только о южной части Иркутской области, которая относится к Юго-Восточной части ОЭС Сибири. В случае принятия положительного решения, ранее введенный в отношении этой территории запрет майнинга на время осенне-зимнего периода будет скорректирован на круглогодичный", - сказали в министерстве.
Ранее в марте Минэнерго сообщало РИА Новости, что ограничение майнинга криптовалют позволило снизить фактическое потребление мощности в энергосистеме Сибири (в которую входит и Иркутская область) приблизительно на 320 МВт.
Эксперт назвал последствия запрета на майнинг на юге Иркутской области