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Медь дешевеет после выхода данных о промышленном секторе Китая - 31.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Медь дешевеет после выхода данных о промышленном секторе Китая
Медь дешевеет после выхода данных о промышленном секторе Китая - 31.03.2025, ПРАЙМ
Медь дешевеет после выхода данных о промышленном секторе Китая
Стоимость меди опускается в последний день квартала после выхода сведений относительно состояния промышленного сектора Китая, которые показали снижение о... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T09:01+0300
2025-03-31T09:01+0300
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается в последний день квартала после выхода сведений относительно состояния промышленного сектора Китая, которые показали снижение о деловой активности крупных предприятий, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.55 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex снижается в цене на 0,58%, до 5,1005 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,06%, до 10 084,5 доллара, стоимость алюминия - на 1,15%, до 2 678,5 доллара, цена на цинк - на 0,86%, до 3 173,5 доллара. Китай - крупнейший игроком на рынке меди. А общий индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны вырос до 50,5 пункта с 50,2 пункта в феврале, согласно данным государственного статистического управления страны, опубликованным в понедельник. При этом PMI крупных предприятий упал на 1,3 пункта до 51,2 пункта, средних - вырос до 49,9 пункта, малых - до 49,6 пункта (рост на 0,7 и 3,3 пункта соответственно).
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цены на медь, рынки, торги, comex
Экономика, цены на медь, Рынки, Торги, Comex
09:01 31.03.2025
 
Медь дешевеет после выхода данных о промышленном секторе Китая

Стоимость меди опускается после выхода данных о состоянии промсектора Китая

© Unsplash/Ra DragonМедь
Медь
© Unsplash/Ra Dragon
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается в последний день квартала после выхода сведений относительно состояния промышленного сектора Китая, которые показали снижение о деловой активности крупных предприятий, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.55 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex снижается в цене на 0,58%, до 5,1005 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,06%, до 10 084,5 доллара, стоимость алюминия - на 1,15%, до 2 678,5 доллара, цена на цинк - на 0,86%, до 3 173,5 доллара.
Китай - крупнейший игроком на рынке меди. А общий индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны вырос до 50,5 пункта с 50,2 пункта в феврале, согласно данным государственного статистического управления страны, опубликованным в понедельник.
При этом PMI крупных предприятий упал на 1,3 пункта до 51,2 пункта, средних - вырос до 49,9 пункта, малых - до 49,6 пункта (рост на 0,7 и 3,3 пункта соответственно).
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Экономикацены на медьРынкиТоргиComex
 
 
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