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Медведев назвал лучшее "лекарство" от русофобии западных лидеров

Медведев назвал лучшее "лекарство" от русофобии западных лидеров - 31.03.2025, ПРАЙМ

Медведев назвал лучшее "лекарство" от русофобии западных лидеров

Современное российское оружие, включая "Орешник", "Калибр" и "Сармат", может рассматриваться как "лекарство" от русофобии западных политиков. Таким мнением в... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T11:15+0300

2025-03-31T11:15+0300

2025-03-31T11:15+0300

политика

россия

запад

дмитрий медведев

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Современное российское оружие, включая "Орешник", "Калибр" и "Сармат", может рассматриваться как "лекарство" от русофобии западных политиков. Таким мнением в своем аккаунте в Telegram поделился заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.По словам политика, для западных держав традиционные лекарства часто неэффективны в случае острых проявлений русофобии."Наилучший лечебный эффект наблюдался в ходе совместного применения сильных седативных препаратов типа "Калибр", "Оникс", "Искандер" и мощного многокомпонентного транквилизатора "Орешник", - подчеркнул политик.Медведев также заметил, что в некоторых случаях можно использовать ядерные нейролептики, такие как "Ярс" и "Сармат".

https://1prime.ru/20250318/oreshnik-855893048.html

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россия, запад, дмитрий медведев