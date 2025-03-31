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Медведев назвал лучшее "лекарство" от русофобии западных лидеров
Медведев назвал лучшее "лекарство" от русофобии западных лидеров - 31.03.2025, ПРАЙМ
Медведев назвал лучшее "лекарство" от русофобии западных лидеров
Современное российское оружие, включая "Орешник", "Калибр" и "Сармат", может рассматриваться как "лекарство" от русофобии западных политиков. Таким мнением в... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T11:15+0300
2025-03-31T11:15+0300
2025-03-31T11:15+0300
политика
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запад
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Современное российское оружие, включая "Орешник", "Калибр" и "Сармат", может рассматриваться как "лекарство" от русофобии западных политиков. Таким мнением в своем аккаунте в Telegram поделился заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.По словам политика, для западных держав традиционные лекарства часто неэффективны в случае острых проявлений русофобии."Наилучший лечебный эффект наблюдался в ходе совместного применения сильных седативных препаратов типа "Калибр", "Оникс", "Искандер" и мощного многокомпонентного транквилизатора "Орешник", - подчеркнул политик.Медведев также заметил, что в некоторых случаях можно использовать ядерные нейролептики, такие как "Ярс" и "Сармат".
https://1prime.ru/20250318/oreshnik-855893048.html
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россия, запад, дмитрий медведев
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, Дмитрий Медведев
Медведев назвал лучшее "лекарство" от русофобии западных лидеров
Медведев назвал "Орешник" и "Калибр" "лекарством" от русофобии западных лидеров
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Современное российское оружие, включая "Орешник", "Калибр" и "Сармат", может рассматриваться как "лекарство" от русофобии западных политиков. Таким мнением в своем аккаунте в Telegram поделился заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По словам политика, для западных держав традиционные лекарства часто неэффективны в случае острых проявлений русофобии.
"Наилучший лечебный эффект наблюдался в ходе совместного применения сильных седативных препаратов типа "Калибр", "Оникс", "Искандер" и мощного многокомпонентного транквилизатора "Орешник", - подчеркнул политик.
Медведев также заметил, что в некоторых случаях можно использовать ядерные нейролептики, такие как "Ярс" и "Сармат".
Белоруссия завершает изготовление машин под "Орешник"