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Медведев сравнил приговор Ле Пен с отстранением от выборов Джорджеску
Медведев сравнил приговор Ле Пен с отстранением от выборов Джорджеску - 31.03.2025, ПРАЙМ
Медведев сравнил приговор Ле Пен с отстранением от выборов Джорджеску
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя приговор суда в отношении лидера фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T20:43+0300
2025-03-31T20:43+0300
2025-03-31T20:43+0300
политика
дмитрий медведев
марин ле пен
кэлин джорджеску
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя приговор суда в отношении лидера фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен, заявил, что похожий позор весь мир недавно наблюдал в Румынии."Похожий позор весь мир недавно наблюдал в Румынии, где от участия в избирательном процессе под не менее надуманным предлогом был отстранен популярный кандидат Кэлин Джорджеску. Даже американцы в лице их вице-начальника Вэнса тогда вынуждены были отчитать европейскую либеральную шушеру на Мюнхенском сборище", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".Также он отметил, что Франция окончательно себя дискредитировала, встав на путь нехитрого одиозного политиканства."Сегодня, встав на путь нехитрого одиозного политиканства, Пятая Французская Республика окончательно себя дискредитировала", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".Суд Парижа в понедельник вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента.Ле Пен, как и другим депутатам-фигурантам, суд запретил избираться в органы государственной власти в течение пяти лет с немедленным исполнением приговора, что лишило ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
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дмитрий медведев, марин ле пен, кэлин джорджеску
Политика, Дмитрий Медведев, Марин Ле Пен, Кэлин Джорджеску
Медведев сравнил приговор Ле Пен с отстранением от выборов Джорджеску
Медведев о приговоре Ле Пен: похожий позор недавно наблюдался в Румынии
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя приговор суда в отношении лидера фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен, заявил, что похожий позор весь мир недавно наблюдал в Румынии.
"Похожий позор весь мир недавно наблюдал в Румынии, где от участия в избирательном процессе под не менее надуманным предлогом был отстранен популярный кандидат Кэлин Джорджеску. Даже американцы в лице их вице-начальника Вэнса тогда вынуждены были отчитать европейскую либеральную шушеру на Мюнхенском сборище", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
Также он отметил, что Франция окончательно себя дискредитировала, встав на путь нехитрого одиозного политиканства.
"Сегодня, встав на путь нехитрого одиозного политиканства, Пятая Французская Республика окончательно себя дискредитировала", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
Суд приговорил Ле Пен к четырем годам лишения свободы
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента.
Ле Пен, как и другим депутатам-фигурантам, суд запретил избираться в органы государственной власти в течение пяти лет с немедленным исполнением приговора, что лишило ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.