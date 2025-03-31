https://1prime.ru/20250331/medvedev-856261560.html

Медведев сравнил приговор Ле Пен с отстранением от выборов Джорджеску

Медведев сравнил приговор Ле Пен с отстранением от выборов Джорджеску - 31.03.2025, ПРАЙМ

Медведев сравнил приговор Ле Пен с отстранением от выборов Джорджеску

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя приговор суда в отношении лидера фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T20:43+0300

2025-03-31T20:43+0300

2025-03-31T20:43+0300

политика

дмитрий медведев

марин ле пен

кэлин джорджеску

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/11/849230275_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_466e1b86b7b3ed2baef9a259fd66ae7e.jpg

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя приговор суда в отношении лидера фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен, заявил, что похожий позор весь мир недавно наблюдал в Румынии."Похожий позор весь мир недавно наблюдал в Румынии, где от участия в избирательном процессе под не менее надуманным предлогом был отстранен популярный кандидат Кэлин Джорджеску. Даже американцы в лице их вице-начальника Вэнса тогда вынуждены были отчитать европейскую либеральную шушеру на Мюнхенском сборище", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".Также он отметил, что Франция окончательно себя дискредитировала, встав на путь нехитрого одиозного политиканства."Сегодня, встав на путь нехитрого одиозного политиканства, Пятая Французская Республика окончательно себя дискредитировала", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".Суд Парижа в понедельник вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента.Ле Пен, как и другим депутатам-фигурантам, суд запретил избираться в органы государственной власти в течение пяти лет с немедленным исполнением приговора, что лишило ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.

https://1prime.ru/20250331/le-pen-856250927.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий медведев, марин ле пен, кэлин джорджеску