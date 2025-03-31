https://1prime.ru/20250331/microsoft-856246289.html

Microsoft показала зеленый "экран смерти" в своем блоге

Microsoft показала зеленый "экран смерти" в своем блоге - 31.03.2025, ПРАЙМ

Microsoft показала зеленый "экран смерти" в своем блоге

Американская компания Microsoft показала зеленый "экран смерти" вместо традиционного синего - он отражается для участников программы предварительной оценки... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T12:54+0300

2025-03-31T12:54+0300

2025-03-31T12:54+0300

технологии

microsoft

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Американская компания Microsoft показала зеленый "экран смерти" вместо традиционного синего - он отражается для участников программы предварительной оценки (Windows Insiders), тестирующих новые функции операционной системы Windows, и содержит упрощенное сообщение об ошибке, следует из блога компании. В нем указывается, что обновленные функции могут как появиться в будущих версиях Windows, так и не выйти за рамки теста. "Мы представляем новый, более оптимизированный пользовательский интерфейс для неожиданных перезагрузок, который лучше соответствует принципам дизайна Windows 11... Напоминаем, что для Windows Insiders это отображается как "зеленый экран", - сообщает компания в блоге. В обновленном тексте об ошибке, показанном на зеленом фоне, отсутствуют грустный смайлик и QR-код. Новая версия будет отображаться для участников Windows Insiders системы Windows 11 версии 24H2 и выше в каналах Beta, Dev и Canary, указывает компания. В сообщении отмечается, что тестируемые функции и возможности могут меняться, быть удалены или заменены, а также не выйти за пределы программы предварительной оценки, в то время как некоторые из таких функций могут появиться в будущих Windows, когда будут готовы. Microsoft представил версию своей операционной системы Windows 11 в 2021 году. Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows. Штат компании составляет 228 тысяч сотрудников.

https://1prime.ru/20250217/microsoft-854996565.html

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технологии, microsoft