https://1prime.ru/20250331/mid-856255780.html
Москва ответит на объявление Молдавией трех дипломатов персонами нон грата
Москва ответит на объявление Молдавией трех дипломатов персонами нон грата - 31.03.2025, ПРАЙМ
Москва ответит на объявление Молдавией трех дипломатов персонами нон грата
Москва ответит на объявление Молдавией трех сотрудников посольства России персонами нон грата, сообщили РИА Новости в МИД РФ. | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T16:56+0300
2025-03-31T16:56+0300
2025-03-31T16:56+0300
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Москва ответит на объявление Молдавией трех сотрудников посольства России персонами нон грата, сообщили РИА Новости в МИД РФ. "Россия даст соответствующий ответ", - сказали в министерстве. Ранее МИД Молдавии объявил трех сотрудников посольства России персонами нон грата.
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Политика, РОССИЯ, МОЛДАВИЯ
Москва ответит на объявление Молдавией трех дипломатов персонами нон грата
МИД: Россия ответит на объявление Молдавией трех дипломатов персонами нон грата
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Москва ответит на объявление Молдавией трех сотрудников посольства России персонами нон грата, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
"Россия даст соответствующий ответ", - сказали в министерстве.
Ранее МИД Молдавии объявил трех сотрудников посольства России персонами нон грата.
Гуцул попросила Путина надавить на власти Молдавии ради ее освобождения