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Минобороны показало кадры освобождения Запорожье - 31.03.2025, ПРАЙМ
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Минобороны показало кадры освобождения Запорожье
Минобороны показало кадры освобождения Запорожье - 31.03.2025, ПРАЙМ
Минобороны показало кадры освобождения Запорожье
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами боевой работы военнослужащих группировки войск "Центр" по освобождению населенного пункта Запорожье в ДНР, в | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T05:14+0300
2025-03-31T05:14+0300
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами боевой работы военнослужащих группировки войск "Центр" по освобождению населенного пункта Запорожье в ДНР, в ходе которого было уничтожено множество техники ВСУ. В описании к видео указывается, что военнослужащие группировки войск "Центр" освободили населенный пункт в ходе ожесточенных боев. Село Запорожье расположено на красноармейском направлении зоны проведения спецоперации и находится примерно в 23 километрах к юго-западу от Красноармейска (украинское название - Покровск). Как уточнили в МО РФ, все действия военнослужащих осуществлялись под контролем расчетов беспилотников. Кроме того, они постоянно взаимодействовали с артиллерийскими расчетами, авиацией и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку штурмовикам составили расчеты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из построек и домов. Как рассказали в ведомстве, операторы разведывательных дронов точными сбросами уничтожали противника в лесополосах и блиндажах. Штурмовые подразделения заходили в село мелкими группами, держались ближе к всевозможным укрытиям, проходили блиндажи и замаскированные укрытия. "В ходе боев военнослужащие уничтожили множество единиц военной техники ВСУ и большое количество тяжелых гексакоптеров ВСУ различного типа, препятствующих продвижению штурмовых подразделений", - рассказали в МО РФ. В ведомстве подчеркнули, что смелые и решительные действия бойцов, умелое руководство действиями личного состава командирами всех степеней, а также умелое применение различных сил и средств поражения позволили выполнить боевую задачу и вытеснить противника из очередного населенного пункта. О завершении освобождения населенного пункта Запорожье в ДНР Минобороны России сообщило 30 марта.
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общество , россия, запорожье, рф, москва, всу, минобороны рф
Общество , РОССИЯ, Экономика, ЗАПОРОЖЬЕ, РФ, МОСКВА, ВСУ, Минобороны РФ
05:14 31.03.2025
 
Минобороны показало кадры освобождения Запорожье

Минобороны показало видео с уничтожением техники ВСУ в Запорожье

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами боевой работы военнослужащих группировки войск "Центр" по освобождению населенного пункта Запорожье в ДНР, в ходе которого было уничтожено множество техники ВСУ.
В описании к видео указывается, что военнослужащие группировки войск "Центр" освободили населенный пункт в ходе ожесточенных боев. Село Запорожье расположено на красноармейском направлении зоны проведения спецоперации и находится примерно в 23 километрах к юго-западу от Красноармейска (украинское название - Покровск).
Как уточнили в МО РФ, все действия военнослужащих осуществлялись под контролем расчетов беспилотников. Кроме того, они постоянно взаимодействовали с артиллерийскими расчетами, авиацией и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку штурмовикам составили расчеты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из построек и домов.
Как рассказали в ведомстве, операторы разведывательных дронов точными сбросами уничтожали противника в лесополосах и блиндажах. Штурмовые подразделения заходили в село мелкими группами, держались ближе к всевозможным укрытиям, проходили блиндажи и замаскированные укрытия.
"В ходе боев военнослужащие уничтожили множество единиц военной техники ВСУ и большое количество тяжелых гексакоптеров ВСУ различного типа, препятствующих продвижению штурмовых подразделений", - рассказали в МО РФ.
В ведомстве подчеркнули, что смелые и решительные действия бойцов, умелое руководство действиями личного состава командирами всех степеней, а также умелое применение различных сил и средств поражения позволили выполнить боевую задачу и вытеснить противника из очередного населенного пункта.
О завершении освобождения населенного пункта Запорожье в ДНР Минобороны России сообщило 30 марта.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯЗАПОРОЖЬЕРФМОСКВАВСУМинобороны РФ
 
 
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