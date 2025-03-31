https://1prime.ru/20250331/moldaviya-856240168.html

Молдавия обязалась создать запасы газа, но хранить их в стране негде

Молдавия обязалась создать запасы газа, но хранить их в стране негде - 31.03.2025, ПРАЙМ

Молдавия обязалась создать запасы газа, но хранить их в стране негде

Молдавия взяла на себя обязательство создать стратегические запасы газа, но инфраструктуры для этого в стране нет, так что хранить их придется в Румынии и на... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T09:54+0300

2025-03-31T09:54+0300

2025-03-31T09:55+0300

энергетика

газ

молдавия

https://cdnn.1prime.ru/img/84252/72/842527263_0:208:2901:1840_1920x0_80_0_0_9420369d36e999e1ffe4f0ef92e76b58.jpg

КИШИНЕВ, 31 мар - ПРАЙМ. Молдавия взяла на себя обязательство создать стратегические запасы газа, но инфраструктуры для этого в стране нет, так что хранить их придется в Румынии и на Украине, заявил госсекретарь по энергетике Константин Боросан. Парламент Молдавии 16 декабря прошлого года вводил режим ЧП на 60 суток из-за проблем в энергетике. "Мы ввели в законодательство обязанность иметь стратегические запасы газа. У нас в стране нет инфраструктуры для хранения газа, но закон предусматривает, что мы можем хранить запасы в соседней стране - Румынии и Украине", - сказал Боросан журналистам. Он пояснил, что запасы нужны для того, чтобы быстрее реагировать на кризисные ситуации. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://1prime.ru/20250327/gutsul-856149780.html

молдавия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, молдавия