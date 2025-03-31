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Молдавия обязалась создать запасы газа, но хранить их в стране негде - 31.03.2025, ПРАЙМ
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Молдавия обязалась создать запасы газа, но хранить их в стране негде
Молдавия обязалась создать запасы газа, но хранить их в стране негде - 31.03.2025, ПРАЙМ
Молдавия обязалась создать запасы газа, но хранить их в стране негде
Молдавия взяла на себя обязательство создать стратегические запасы газа, но инфраструктуры для этого в стране нет, так что хранить их придется в Румынии и на... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T09:54+0300
2025-03-31T09:55+0300
энергетика
газ
молдавия
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КИШИНЕВ, 31 мар - ПРАЙМ. Молдавия взяла на себя обязательство создать стратегические запасы газа, но инфраструктуры для этого в стране нет, так что хранить их придется в Румынии и на Украине, заявил госсекретарь по энергетике Константин Боросан. Парламент Молдавии 16 декабря прошлого года вводил режим ЧП на 60 суток из-за проблем в энергетике. "Мы ввели в законодательство обязанность иметь стратегические запасы газа. У нас в стране нет инфраструктуры для хранения газа, но закон предусматривает, что мы можем хранить запасы в соседней стране - Румынии и Украине", - сказал Боросан журналистам. Он пояснил, что запасы нужны для того, чтобы быстрее реагировать на кризисные ситуации. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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газ, молдавия
Энергетика, Газ, МОЛДАВИЯ
09:54 31.03.2025 (обновлено: 09:55 31.03.2025)
 
Молдавия обязалась создать запасы газа, но хранить их в стране негде

Боросан: Молдавия обязалась создать запасы газа, но хранить их в стране негде

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМолдавия
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 31 мар - ПРАЙМ. Молдавия взяла на себя обязательство создать стратегические запасы газа, но инфраструктуры для этого в стране нет, так что хранить их придется в Румынии и на Украине, заявил госсекретарь по энергетике Константин Боросан.
Парламент Молдавии 16 декабря прошлого года вводил режим ЧП на 60 суток из-за проблем в энергетике.
"Мы ввели в законодательство обязанность иметь стратегические запасы газа. У нас в стране нет инфраструктуры для хранения газа, но закон предусматривает, что мы можем хранить запасы в соседней стране - Румынии и Украине", - сказал Боросан журналистам.
Он пояснил, что запасы нужны для того, чтобы быстрее реагировать на кризисные ситуации.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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