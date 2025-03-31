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Oбъем тoргoв aкциями в прошлые выходные нa Мoсбирже вырос нa 43 процента

Oбъем тoргoв aкциями в прошлые выходные нa Мoсбирже вырос нa 43 процента - 31.03.2025, ПРАЙМ

Oбъем тoргoв aкциями в прошлые выходные нa Мoсбирже вырос нa 43 процента

Oбъем тoргoв aкциями в прошлые выходные нa Мoсковской бирже увеличился нa 43% по сравнению с предыдущими выходными, дo 21,5 миллиарда рублей, сделки совершили... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T12:58+0300

2025-03-31T12:58+0300

2025-03-31T12:58+0300

экономика

рынки

мосбиржа

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Oбъем тoргoв aкциями в прошлые выходные нa Мoсковской бирже увеличился нa 43% по сравнению с предыдущими выходными, дo 21,5 миллиарда рублей, сделки совершили более 115 тысяч частных инвесторов, следует из сообщения биржи. "Объем торгов в выходные дни, 29 и 30 марта 2025 года, на рынке акций Московской биржи составил 21,5 миллиарда рублей, что на 43% выше, чем в предыдущие выходные дни - 15 и 16 марта. Более 115 тысяч частных инвесторов заключили свыше 550 тысяч сделок с акциями российских компаний", - говорится в сообщении. Наибольшая торговая активность была сосредоточена в акциях Сбербанка, "Лукойла", "Газпрома", "Т-технологий" и "Роснефти", оценили на бирже. В субботу количество ценных бумаг, доступных на выходных, было увеличено до 79 акций, добавляет торговая площадка. Торги в выходные дни проводятся в рамках дополнительной сессии выходного дня, являющейся частью следующего за выходными торгового дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня. Ликвидность в ходе торгов поддерживается маркетмейкерами.

https://1prime.ru/20250328/mosbirzha-856186207.html

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рынки, мосбиржа