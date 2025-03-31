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Россиян предупредили об обмане с выплатой “за инфляцию”

Россиян предупредили об обмане с выплатой “за инфляцию” - 31.03.2025, ПРАЙМ

Россиян предупредили об обмане с выплатой “за инфляцию”

Тренд на фишинговые атак стал в 2025 году основным - мошенники маскируются под госорганы, рассылая от их имени письма с вредоносными файлами или создавая... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T03:03+0300

2025-03-31T03:03+0300

2025-03-31T03:03+0300

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Тренд на фишинговые атак стал в 2025 году основным - мошенники маскируются под госорганы, рассылая от их имени письма с вредоносными файлами или создавая фальшивые сайты. Они умело находят болевые точки граждан, например, обещая им компенсацию инфляции, рассказала агентству “Прайм” руководитель ИТ-подразделения Агентства "Полилог" Людмила Богатырёва.“Подтверждение этому мы видим в регулярных предупреждениях о новых схемах обмана, включая мошенничество с соцвыплатами, манипуляции вокруг недавно запущенного сервиса самозапрета на кредиты и др. Последний пример показывает, как быстро злоумышленники адаптируются к появлению новых госсервисов и используют их для введения граждан в заблуждение”, - говорит эксперт. Она привела в пример недавний инфоповод - мошенники делали фишинговую рассылку в Telegram якобы о начале подачи заявлений на новую выплату в 14 тысяч рублей каждому гражданину из-за инфляции в прошлом году. Для того, чтобы получить “соцвыплату” мошенники предлагали оформить заявление по ссылке на сайте Госуслуг. На деле такая ссылка вела на фишинговые ресурсы и вебстраницы с нелегальным казино, где обработка жертв продолжалась. Госуслуги вообще стали лакомым кусочком для мошенников. Сегодня сайт занимает второе место по числу фишинговых подделок после соцсетей и мессенджеров. Сервис становится все более популярным, в том числе, среди злоумышленников. Государство осознает эту проблему и принимает меры для ее решения. Уже в мае Минцифры планирует запустить пилотный проект по борьбе с фишинговыми сайтами, маскирующимися под госорганы. “Чтобы не стать жертвой таких атак, помните, что письма от Госуслуг приходят только с адреса no-reply@gosuslugi.ru. Проверяйте адрес портала перед тем, как ввести логин и пароль, — единственный верный: gosuslugi.ru. И обязательно пользуйтесь антивирусными программами на любом из гаджетов (телефон, ПК)”, - советует Богатырёва.

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финансы, банки, telegram, минцифры, технологии