https://1prime.ru/20250331/moshenniki-856198570.html
Россиян предупредили об обмане с выплатой “за инфляцию”
Россиян предупредили об обмане с выплатой “за инфляцию” - 31.03.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили об обмане с выплатой “за инфляцию”
Тренд на фишинговые атак стал в 2025 году основным - мошенники маскируются под госорганы, рассылая от их имени письма с вредоносными файлами или создавая... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T03:03+0300
2025-03-31T03:03+0300
2025-03-31T03:03+0300
мошенничество
финансы
банки
telegram
минцифры
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/82806/91/828069139_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_9de7d48f6338c8ea1c3781060ff601c3.jpg
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Тренд на фишинговые атак стал в 2025 году основным - мошенники маскируются под госорганы, рассылая от их имени письма с вредоносными файлами или создавая фальшивые сайты. Они умело находят болевые точки граждан, например, обещая им компенсацию инфляции, рассказала агентству “Прайм” руководитель ИТ-подразделения Агентства "Полилог" Людмила Богатырёва.“Подтверждение этому мы видим в регулярных предупреждениях о новых схемах обмана, включая мошенничество с соцвыплатами, манипуляции вокруг недавно запущенного сервиса самозапрета на кредиты и др. Последний пример показывает, как быстро злоумышленники адаптируются к появлению новых госсервисов и используют их для введения граждан в заблуждение”, - говорит эксперт. Она привела в пример недавний инфоповод - мошенники делали фишинговую рассылку в Telegram якобы о начале подачи заявлений на новую выплату в 14 тысяч рублей каждому гражданину из-за инфляции в прошлом году. Для того, чтобы получить “соцвыплату” мошенники предлагали оформить заявление по ссылке на сайте Госуслуг. На деле такая ссылка вела на фишинговые ресурсы и вебстраницы с нелегальным казино, где обработка жертв продолжалась. Госуслуги вообще стали лакомым кусочком для мошенников. Сегодня сайт занимает второе место по числу фишинговых подделок после соцсетей и мессенджеров. Сервис становится все более популярным, в том числе, среди злоумышленников. Государство осознает эту проблему и принимает меры для ее решения. Уже в мае Минцифры планирует запустить пилотный проект по борьбе с фишинговыми сайтами, маскирующимися под госорганы. “Чтобы не стать жертвой таких атак, помните, что письма от Госуслуг приходят только с адреса no-reply@gosuslugi.ru. Проверяйте адрес портала перед тем, как ввести логин и пароль, — единственный верный: gosuslugi.ru. И обязательно пользуйтесь антивирусными программами на любом из гаджетов (телефон, ПК)”, - советует Богатырёва.
https://1prime.ru/20250326/moshenniki-856113719.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82806/91/828069139_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_826694f6b84e09ab0ab12ee23cf9f688.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, telegram, минцифры, технологии
Мошенничество, Финансы, Банки, Telegram, Минцифры, Технологии
Россиян предупредили об обмане с выплатой “за инфляцию”
Эксперт Богатырева: мошенники обманывают россиян с выплатой "за инфляцию"
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Тренд на фишинговые атак стал в 2025 году основным - мошенники маскируются под госорганы, рассылая от их имени письма с вредоносными файлами или создавая фальшивые сайты. Они умело находят болевые точки граждан, например, обещая им компенсацию инфляции, рассказала агентству “Прайм” руководитель ИТ-подразделения Агентства "Полилог" Людмила Богатырёва.
Мошенники использовали "Пушкинские карты" для кражи средств
“Подтверждение этому мы видим в регулярных предупреждениях о новых схемах обмана, включая мошенничество с соцвыплатами, манипуляции вокруг недавно запущенного сервиса самозапрета на кредиты и др. Последний пример показывает, как быстро злоумышленники адаптируются к появлению новых госсервисов и используют их для введения граждан в заблуждение”, - говорит эксперт.
Она привела в пример недавний инфоповод - мошенники делали фишинговую рассылку в Telegram якобы о начале подачи заявлений на новую выплату в 14 тысяч рублей каждому гражданину из-за инфляции в прошлом году. Для того, чтобы получить “соцвыплату” мошенники предлагали оформить заявление по ссылке на сайте Госуслуг.
На деле такая ссылка вела на фишинговые ресурсы и вебстраницы с нелегальным казино, где обработка жертв продолжалась.
Госуслуги вообще стали лакомым кусочком для мошенников. Сегодня сайт занимает второе место по числу фишинговых подделок после соцсетей и мессенджеров. Сервис становится все более популярным, в том числе, среди злоумышленников.
Государство осознает эту проблему и принимает меры для ее решения. Уже в мае Минцифры планирует запустить пилотный проект по борьбе с фишинговыми сайтами, маскирующимися под госорганы.
“Чтобы не стать жертвой таких атак, помните, что письма от Госуслуг приходят только с адреса no-reply@gosuslugi.ru. Проверяйте адрес портала перед тем, как ввести логин и пароль, — единственный верный: gosuslugi.ru. И обязательно пользуйтесь антивирусными программами на любом из гаджетов (телефон, ПК)”, - советует Богатырёва.