https://1prime.ru/20250331/moshenniki-856242448.html

Банк России предупредил о новой схеме мошенничества

Банк России предупредил о новой схеме мошенничества - 31.03.2025, ПРАЙМ

Банк России предупредил о новой схеме мошенничества

Банк России предупредил о новой схеме мошенничества - лжесотрудники ЦБ РФ предлагают закрыть "международный счет" жертвы, сообщается на сайте регулятора. | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T11:03+0300

2025-03-31T11:03+0300

2025-03-31T11:04+0300

мошенничество

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Банк России предупредил о новой схеме мошенничества - лжесотрудники ЦБ РФ предлагают закрыть "международный счет" жертвы, сообщается на сайте регулятора. "Мошенники стали применять новую схему обмана с упоминанием Банка России. Они направляют потенциальной жертве электронное письмо с логотипом регулятора, в котором указывают фамилию, имя и отчество человека. В письме злоумышленники сообщают, что у человека якобы есть действующая учетная запись в европейской финансовой организации. Они требуют закрыть "международный счет" с крупной суммой денег и предлагают вывести их с сохранением процентного дохода", - говорится на сайте регулятора. Мошенники утверждают, что для этого нужно задействовать свой российский банковский счет, на котором больше всего денег. Чтобы получить более подробные инструкции, человеку следует ответить на письмо или связаться с его отправителями через мессенджеры. В некоторых письмах прилагается фишинговая ссылка на сайт, где предлагается ввести личные данные и банковские реквизиты якобы для идентификации и закрытия счета, предупреждает Банк России. Отмечается, что отказ от закрытия счета, по словам мошенников, грозит значительным штрафом, арестом имущества или принудительным взысканием с заработной платы. В дальнейшем мошенники могут использовать эти сведения для хищения денег или оформления кредитов и займов. "Кроме того, ссылка может содержать вредоносное программное обеспечение, которое автоматически устанавливается на устройство пользователя и предоставляет злоумышленникам удаленный доступ к банковским приложениям", - подытожили в Банке России.

https://1prime.ru/20250330/snils-856160654.html

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