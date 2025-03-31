https://1prime.ru/20250331/moshenniki-856252934.html

МВД предупредило о мошеннических схемах в чатах жертв афер

МВД предупредило о мошеннических схемах в чатах жертв афер - 31.03.2025, ПРАЙМ

МВД предупредило о мошеннических схемах в чатах жертв афер

Мошенники активно сидят в чатах, где жертвы афер делятся своими историями о контактах со злоумышленниками, и предлагают вернуть деньги, чтобы обмануть еще раз,... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T15:20+0300

2025-03-31T15:20+0300

2025-03-31T15:20+0300

мошенничество

мвд

общество

мошенники

чаты

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Мошенники активно сидят в чатах, где жертвы афер делятся своими историями о контактах со злоумышленниками, и предлагают вернуть деньги, чтобы обмануть еще раз, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Злоумышленники активно "работают" в чатах, где граждане делятся своими историями о контактах с мошенниками", - говорится в сообщении. В МВД выделяют две тактики аферистов. Первая - предложения от юридических организаций, которые обещают вернуть средства. Вторая - предложения "по знакомству" пообщаться с аферистами и "вернуть средства за небольшой процент". "В любой из этих схем деньги никто не вернет, а общение с такими доброжелателями приведет к еще большим потерям", - заключили в ведомстве.

https://1prime.ru/20250330/snils-856160654.html

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мвд, общество , мошенники, чаты