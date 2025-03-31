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МВД предупредило о мошеннических схемах в чатах жертв афер
МВД предупредило о мошеннических схемах в чатах жертв афер - 31.03.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило о мошеннических схемах в чатах жертв афер
Мошенники активно сидят в чатах, где жертвы афер делятся своими историями о контактах со злоумышленниками, и предлагают вернуть деньги, чтобы обмануть еще раз,... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T15:20+0300
2025-03-31T15:20+0300
2025-03-31T15:20+0300
мошенничество
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общество
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чаты
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Мошенники активно сидят в чатах, где жертвы афер делятся своими историями о контактах со злоумышленниками, и предлагают вернуть деньги, чтобы обмануть еще раз, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Злоумышленники активно "работают" в чатах, где граждане делятся своими историями о контактах с мошенниками", - говорится в сообщении. В МВД выделяют две тактики аферистов. Первая - предложения от юридических организаций, которые обещают вернуть средства. Вторая - предложения "по знакомству" пообщаться с аферистами и "вернуть средства за небольшой процент". "В любой из этих схем деньги никто не вернет, а общение с такими доброжелателями приведет к еще большим потерям", - заключили в ведомстве.
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мвд, общество , мошенники, чаты
Мошенничество, МВД, Общество , МОШЕННИКИ, чаты
МВД предупредило о мошеннических схемах в чатах жертв афер
МВД: злоумышленники "работают" в чатах, где сидят жертвы мошеннических схем
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Мошенники активно сидят в чатах, где жертвы афер делятся своими историями о контактах со злоумышленниками, и предлагают вернуть деньги, чтобы обмануть еще раз, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Злоумышленники активно "работают" в чатах, где граждане делятся своими историями о контактах с мошенниками", - говорится в сообщении.
В МВД выделяют две тактики аферистов. Первая - предложения от юридических организаций, которые обещают вернуть средства. Вторая - предложения "по знакомству" пообщаться с аферистами и "вернуть средства за небольшой процент".
"В любой из этих схем деньги никто не вернет, а общение с такими доброжелателями приведет к еще большим потерям", - заключили в ведомстве.
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