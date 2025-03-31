https://1prime.ru/20250331/moshenniki-856253650.html

Москвичей предупредили о мошенничестве с "лимитом" на животных в квартире

Москвичей предупредили о мошенничестве с "лимитом" на животных в квартире - 31.03.2025, ПРАЙМ

Москвичей предупредили о мошенничестве с "лимитом" на животных в квартире

Мошенники обзванивают москвичей, представляясь жилищными инспекторами, после чего угрожают изъятием домашних питомцев из-за якобы действующих ограничений на их... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T15:50+0300

2025-03-31T15:50+0300

2025-03-31T15:50+0300

мошенничество

общество

москва

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Мошенники обзванивают москвичей, представляясь жилищными инспекторами, после чего угрожают изъятием домашних питомцев из-за якобы действующих ограничений на их число в квартире, сообщила пресс-служба Мосжилинспекции. Как указывается в сообщении ведомства, телефонные злоумышленники, представляясь жилищными инспекторами, выясняют количество питомцев в квартире, после чего угрожают изъятием животных. Мошенники ссылаются на якобы вступившие в силу нормы, ограничивающих количество питомцев из расчета на квадратный метр жилплощади. "Никаких "новых правил" на Госуслугах, "новых законов в Москве", "компенсаций за содержание питомцев сверх норматива" и "специальных сборов" не существует – это ложная информация", - говорится в сообщении Мосжилинспекции. В нем также напоминается, что Мосжилинспекция осуществляет региональный государственный жилищный надзор и лицензионный контроль за деятельностью по управлению многоквартирными домами в Москве, оказывает услуги по согласованию переустройства и перепланировки помещений, в том числе выявляет самовольно проведенные работы по обращениям граждан. "В перечень полномочий МЖИ контроль за "лимитом" домашних животных не входит", - добавляется в сообщении.

https://1prime.ru/20250330/snils-856160654.html

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общество , москва