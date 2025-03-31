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На юго-западе Москвы начали строить газопровод высокого давления - 31.03.2025, ПРАЙМ
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На юго-западе Москвы начали строить газопровод высокого давления
На юго-западе Москвы начали строить газопровод высокого давления - 31.03.2025, ПРАЙМ
На юго-западе Москвы начали строить газопровод высокого давления
Строительство газопровода высокого давления начали на юго-западе Москвы, он пройдет от Новочеремушкинской улицы до проспекта Вернадского, сообщается на сайте... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T07:42+0300
2025-03-31T07:42+0300
экономика
газ
россия
москва
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Строительство газопровода высокого давления начали на юго-западе Москвы, он пройдет от Новочеремушкинской улицы до проспекта Вернадского, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к прокладке газопровода высокого давления в Юго-Западном административном округе столицы. Он пройдет от Новочеремушкинской улицы до проспекта Вернадского. Для реализации проекта выбран комбинированный подход к строительству с применением современных методов бестраншейных технологий", - говорится в сообщении. Отмечается, что новый газопровод протяженностью около 3,5 километра обеспечит растущие потребности Москвы, увеличив пропускную способность городской сети. Он будет обслуживать газорегуляторный пункт "Свалочный", а также предприятия энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, жилые дома в Центральном, Южном и Юго-Западном административных округах.
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газ, россия, москва
Экономика, Газ, РОССИЯ, МОСКВА
07:42 31.03.2025
 
На юго-западе Москвы начали строить газопровод высокого давления

На юго-западе Москвы начали строить газопровод высокого давления

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Строительство газопровода высокого давления начали на юго-западе Москвы, он пройдет от Новочеремушкинской улицы до проспекта Вернадского, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к прокладке газопровода высокого давления в Юго-Западном административном округе столицы. Он пройдет от Новочеремушкинской улицы до проспекта Вернадского. Для реализации проекта выбран комбинированный подход к строительству с применением современных методов бестраншейных технологий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новый газопровод протяженностью около 3,5 километра обеспечит растущие потребности Москвы, увеличив пропускную способность городской сети. Он будет обслуживать газорегуляторный пункт "Свалочный", а также предприятия энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, жилые дома в Центральном, Южном и Юго-Западном административных округах.
 
ЭкономикаГазРОССИЯМОСКВА
 
 
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