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На юго-западе Москвы начали строить газопровод высокого давления
На юго-западе Москвы начали строить газопровод высокого давления - 31.03.2025, ПРАЙМ
На юго-западе Москвы начали строить газопровод высокого давления
Строительство газопровода высокого давления начали на юго-западе Москвы, он пройдет от Новочеремушкинской улицы до проспекта Вернадского, сообщается на сайте... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T07:42+0300
2025-03-31T07:42+0300
2025-03-31T07:42+0300
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Строительство газопровода высокого давления начали на юго-западе Москвы, он пройдет от Новочеремушкинской улицы до проспекта Вернадского, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к прокладке газопровода высокого давления в Юго-Западном административном округе столицы. Он пройдет от Новочеремушкинской улицы до проспекта Вернадского. Для реализации проекта выбран комбинированный подход к строительству с применением современных методов бестраншейных технологий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новый газопровод протяженностью около 3,5 километра обеспечит растущие потребности Москвы, увеличив пропускную способность городской сети. Он будет обслуживать газорегуляторный пункт "Свалочный", а также предприятия энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, жилые дома в Центральном, Южном и Юго-Западном административных округах.
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газ, россия, москва
Экономика, Газ, РОССИЯ, МОСКВА
На юго-западе Москвы начали строить газопровод высокого давления
На юго-западе Москвы начали строить газопровод высокого давления
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Строительство газопровода высокого давления начали на юго-западе Москвы, он пройдет от Новочеремушкинской улицы до проспекта Вернадского, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к прокладке газопровода высокого давления в Юго-Западном административном округе столицы. Он пройдет от Новочеремушкинской улицы до проспекта Вернадского. Для реализации проекта выбран комбинированный подход к строительству с применением современных методов бестраншейных технологий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новый газопровод протяженностью около 3,5 километра обеспечит растущие потребности Москвы, увеличив пропускную способность городской сети. Он будет обслуживать газорегуляторный пункт "Свалочный", а также предприятия энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, жилые дома в Центральном, Южном и Юго-Западном административных округах.