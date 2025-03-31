Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рябков оценил возможность выхода США из НАТО - 31.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250331/nato-856262907.html
Рябков оценил возможность выхода США из НАТО
Рябков оценил возможность выхода США из НАТО - 31.03.2025, ПРАЙМ
Рябков оценил возможность выхода США из НАТО
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в Москве не верят в возможность выхода США из НАТО. | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T21:00+0300
2025-03-31T21:00+0300
политика
сергей рябков
сша
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/82445/25/824452503_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_22dcdabd82feee31ad29bcd7304b36d0.jpg
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в Москве не верят в возможность выхода США из НАТО. Бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер 28 марта заявил, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа может вывести страну из НАТО, несмотря на принятый конгрессом в декабре 2023 года запрет. Он отметил, что суд традиционно передает полномочия в сфере внешней политики исполнительной власти и может признать сам закон неконституционным. Даалдер подчеркнул, что с учетом критического отношения Трампа к обязательствам по коллективной обороне такой сценарий не исключен. "Я не думаю, что это (выход США из НАТО - ред.) произойдет. Думаю, что в риторике, в вокабуляре, в лексике, которой пользуется нынешняя администрация (США - ред.), присутствует определенная доля бравады. Я думаю, что это элемент такого вербального кнута, которым можно пришпорить "натовскую лошадь". Это, конечно, не Росинант, бедное животное, а, наоборот, хорошо откормленный такой рысак-жеребец, прости Господи, но его тем не менее тоже иногда надо с точки зрения американского ковбоя немножко пришпорить. Ну вот, чтобы они расстались, должно произойти что-то совершенно для меня невообразимое. Я в это не верю", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь". По словам заместителя министра иностранных дел, "смычка европейских элит с американскими" происходила на протяжении десятилетий на почве теснейшего взаимодействия в области безопасности, не говоря уже про экономическую, культурную и идеологическую сферы. "И вот просто перерезать эту пуповину и сказать, что на этом стоп? По-моему, это из разряда невозможного", - заключил Рябков. Трамп неоднократно критиковал Евросоюз за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://1prime.ru/20250328/nato-856190296.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82445/25/824452503_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_06fbc7951de1839ebf794a3c05a57002.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сергей рябков, сша, нато
Политика, Сергей Рябков, США, НАТО
21:00 31.03.2025
 
Рябков оценил возможность выхода США из НАТО

Рябков заявил, что в Москве не верят в возможность выхода США из НАТО

© Фотохост БРИКС | Перейти в медиабанк% Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
% Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Фотохост БРИКС
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в Москве не верят в возможность выхода США из НАТО.
Бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер 28 марта заявил, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа может вывести страну из НАТО, несмотря на принятый конгрессом в декабре 2023 года запрет. Он отметил, что суд традиционно передает полномочия в сфере внешней политики исполнительной власти и может признать сам закон неконституционным. Даалдер подчеркнул, что с учетом критического отношения Трампа к обязательствам по коллективной обороне такой сценарий не исключен.
"Я не думаю, что это (выход США из НАТО - ред.) произойдет. Думаю, что в риторике, в вокабуляре, в лексике, которой пользуется нынешняя администрация (США - ред.), присутствует определенная доля бравады. Я думаю, что это элемент такого вербального кнута, которым можно пришпорить "натовскую лошадь". Это, конечно, не Росинант, бедное животное, а, наоборот, хорошо откормленный такой рысак-жеребец, прости Господи, но его тем не менее тоже иногда надо с точки зрения американского ковбоя немножко пришпорить. Ну вот, чтобы они расстались, должно произойти что-то совершенно для меня невообразимое. Я в это не верю", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
По словам заместителя министра иностранных дел, "смычка европейских элит с американскими" происходила на протяжении десятилетий на почве теснейшего взаимодействия в области безопасности, не говоря уже про экономическую, культурную и идеологическую сферы.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
"Может не пережить". НАТО предупредили о последствиях выхода США из альянса
28 марта, 12:38
"И вот просто перерезать эту пуповину и сказать, что на этом стоп? По-моему, это из разряда невозможного", - заключил Рябков.
Трамп неоднократно критиковал Евросоюз за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
 
ПолитикаСергей РябковСШАНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала