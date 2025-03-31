https://1prime.ru/20250331/neft-856245060.html

FT оценила влияние снижения цен на нефть на мегапроекты Саудовской Аравии

FT оценила влияние снижения цен на нефть на мегапроекты Саудовской Аравии - 31.03.2025, ПРАЙМ

FT оценила влияние снижения цен на нефть на мегапроекты Саудовской Аравии

Саудовская Аравия намерена сократить расходы на крупные проекты, включая город Неома, из-за падения цен на нефть, сообщает издание Financial Times. | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T12:32+0300

2025-03-31T12:32+0300

2025-03-31T12:32+0300

экономика

саудовская аравия

https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_0:362:2997:2048_1920x0_80_0_0_b08c4bbd2310ab81bf20436aa0da0230.jpg

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Саудовская Аравия намерена сократить расходы на крупные проекты, включая город Неома, из-за падения цен на нефть, сообщает издание Financial Times.Согласно изданию, текущие цены на нефть в районе 70 долларов за баррель значительно ниже уровня, необходимого для сбалансирования бюджета королевства. Ожидается, что сокращение расходов может превысить запланированные на год 3,7%. Наиболее приоритетным будет проведение крупных мероприятий, включая чемпионат мира по футболу в 2034 году.Аналитики отмечают, что с более продолжительным и резким падением цен на нефть требуются еще большие сокращения государственных расходов, чтобы сдержать дефицит и рост государственного долга. Отказ от ограничений добычи нефти, начиная с апреля, также связан с нарушением ограничений другими странами и падением цен на нефть. Эксперты ожидают, что цены продолжат снижаться по крайней мере до конца текущего года.

https://1prime.ru/20250331/neft-856237962.html

саудовская аравия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

саудовская аравия