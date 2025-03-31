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FT оценила влияние снижения цен на нефть на мегапроекты Саудовской Аравии - 31.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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FT оценила влияние снижения цен на нефть на мегапроекты Саудовской Аравии
FT оценила влияние снижения цен на нефть на мегапроекты Саудовской Аравии - 31.03.2025, ПРАЙМ
FT оценила влияние снижения цен на нефть на мегапроекты Саудовской Аравии
Саудовская Аравия намерена сократить расходы на крупные проекты, включая город Неома, из-за падения цен на нефть, сообщает издание Financial Times. | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T12:32+0300
2025-03-31T12:32+0300
экономика
саудовская аравия
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Саудовская Аравия намерена сократить расходы на крупные проекты, включая город Неома, из-за падения цен на нефть, сообщает издание Financial Times.Согласно изданию, текущие цены на нефть в районе 70 долларов за баррель значительно ниже уровня, необходимого для сбалансирования бюджета королевства. Ожидается, что сокращение расходов может превысить запланированные на год 3,7%. Наиболее приоритетным будет проведение крупных мероприятий, включая чемпионат мира по футболу в 2034 году.Аналитики отмечают, что с более продолжительным и резким падением цен на нефть требуются еще большие сокращения государственных расходов, чтобы сдержать дефицит и рост государственного долга. Отказ от ограничений добычи нефти, начиная с апреля, также связан с нарушением ограничений другими странами и падением цен на нефть. Эксперты ожидают, что цены продолжат снижаться по крайней мере до конца текущего года.
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саудовская аравия
Экономика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
12:32 31.03.2025
 
FT оценила влияние снижения цен на нефть на мегапроекты Саудовской Аравии

FT: снижение цен на нефть повлияет на мегапроекты Саудовской Аравии

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане
© Максим Богодвид
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Саудовская Аравия намерена сократить расходы на крупные проекты, включая город Неома, из-за падения цен на нефть, сообщает издание Financial Times.
Согласно изданию, текущие цены на нефть в районе 70 долларов за баррель значительно ниже уровня, необходимого для сбалансирования бюджета королевства. Ожидается, что сокращение расходов может превысить запланированные на год 3,7%. Наиболее приоритетным будет проведение крупных мероприятий, включая чемпионат мира по футболу в 2034 году.
Аналитики отмечают, что с более продолжительным и резким падением цен на нефть требуются еще большие сокращения государственных расходов, чтобы сдержать дефицит и рост государственного долга. Отказ от ограничений добычи нефти, начиная с апреля, также связан с нарушением ограничений другими странами и падением цен на нефть. Эксперты ожидают, что цены продолжат снижаться по крайней мере до конца текущего года.
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ЭкономикаСАУДОВСКАЯ АРАВИЯ
 
 
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