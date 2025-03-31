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Нидерланды сообщили о готовности предоставить помощь Украине
Нидерланды сообщили о готовности предоставить помощь Украине - 31.03.2025, ПРАЙМ
Нидерланды сообщили о готовности предоставить помощь Украине
Нидерланды готовы предоставить Киеву пакет помощи размером в два миллиарда евро в 2025 году, об этом заявил министр обороны королевства Рубен Брекелманс. | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T10:10+0300
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Нидерланды готовы предоставить Киеву пакет помощи размером в два миллиарда евро в 2025 году, об этом заявил министр обороны королевства Рубен Брекелманс. Согласно публикации министра в соцсети X, Брекелманс провел встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Киеве. "Я проинформировал его (Рустема Умерова - ред.) о нашем пакете помощи в два миллиарда евро в 2025 году. Решающее значение имеет 500 миллионов евро "по линии беспилотников", - говорится в заявлении, опубликованной в соцсети X Брекелманса в воскресенье.Россия неоднократно называла поставки вооружений Украине "игрой с огнем", которая мешает урегулированию конфликта, напрямую вовлекая в него страны НАТО. Глава МИД России Сергей Лавров также отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины будут расцениваться как законная цель для России. Кроме того, по словам Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и за счет подготовки кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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нидерланды, украина, нато, помощь, помощь украине, мид рф, сергей лавров
Политика, НИДЕРЛАНДЫ, УКРАИНА, НАТО, помощь, помощь Украине, МИД РФ, Сергей Лавров
Нидерланды сообщили о готовности предоставить помощь Украине
Минобороны Нидерландов: страна готова предоставить Украине помощь в 2 миллиарда евро
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Нидерланды готовы предоставить Киеву пакет помощи размером в два миллиарда евро в 2025 году, об этом заявил министр обороны королевства Рубен Брекелманс.
Согласно публикации министра в соцсети X, Брекелманс провел встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Киеве.
"Я проинформировал его (Рустема Умерова - ред.) о нашем пакете помощи в два миллиарда евро в 2025 году. Решающее значение имеет 500 миллионов евро "по линии беспилотников", - говорится в заявлении, опубликованной в соцсети X Брекелманса в воскресенье.
Россия неоднократно называла поставки вооружений Украине "игрой с огнем", которая мешает урегулированию конфликта, напрямую вовлекая в него страны НАТО. Глава МИД России Сергей Лавров также отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины будут расцениваться как законная цель для России. Кроме того, по словам Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и за счет подготовки кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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