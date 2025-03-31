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В МИД Азербайджана вручили послу Германии ноту протеста

В МИД Азербайджана вручили послу Германии ноту протеста - 31.03.2025, ПРАЙМ

В МИД Азербайджана вручили послу Германии ноту протеста

Послу Германии в Баку Ральфу Хорлеманну в МИД Азербайджана в понедельник вручили ноту протеста в связи с публикацией президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T19:05+0300

2025-03-31T19:05+0300

2025-03-31T19:05+0300

политика

нота протеста

германия

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БАКУ, 31 мар - ПРАЙМ. Послу Германии в Баку Ральфу Хорлеманну в МИД Азербайджана в понедельник вручили ноту протеста в связи с публикацией президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о Карабахе в соцсетях, говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства. Посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн 31 марта был вызван в министерство иностранных дел республики. "На встрече был выражен решительный протест в связи с публикацией на официальной странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская - ред.) президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в рамках его визита в Армению изображения "флага" незаконного режима, созданного на ранее оккупированных территориях Азербайджана, что расценивается как посягательство на территориальную целостность и суверенитет нашей страны", - говорится в сообщении. По данным ведомства, послу было заявлено, что "эта открытая политическая провокация во время визита в регион неприемлема, и германская сторона должна принести публичные извинения за этот пост". "Также отмечено, что эта публикация президента Германии противоречит заявлениям о поддержке территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а также идет вразрез с продолжающимся мирным процессом", - говорится в сообщении.... Германской стороне напомнили, что Азербайджан урегулировал продолжавшийся почти 30 лет конфликт военно-политическим путем, восстановил территориальную целостность и историческую справедливость, а сам конфликт остался в прошлом", - отметили в МИД. В ведомстве также подчеркнули, что в Азербайджане "не существует административной единицы под названием "Нагорный Карабах" и при упоминании азербайджанских территорий "необходимо воздерживаться от использования несуществующих, политически предвзятых и фиктивных названий". Двадцатого февраля 1988 года внеочередная сессия Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) обратилась в Верховный Совет СССР с просьбой о передаче НКАО в состав Армянской ССР. После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в НКАО в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.

https://1prime.ru/20250310/khakhaleva-855641980.html

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нота протеста, германия