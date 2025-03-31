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Объем незаконного обналичивания в России сократился на 22%, сообщил ЦБ - 31.03.2025, ПРАЙМ
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Объем незаконного обналичивания в России сократился на 22%, сообщил ЦБ
Объем незаконного обналичивания в России сократился на 22%, сообщил ЦБ - 31.03.2025, ПРАЙМ
Объем незаконного обналичивания в России сократился на 22%, сообщил ЦБ
Объемы незаконного обналичивания в РФ в 2024 году снизились на 22%, до 64,2 миллиарда рублей, а объемы подозрительных операций с признаками вывода средств за... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T18:23+0300
2025-03-31T18:24+0300
экономика
обналичивание
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Объемы незаконного обналичивания в РФ в 2024 году снизились на 22%, до 64,2 миллиарда рублей, а объемы подозрительных операций с признаками вывода средств за рубеж - на 17%, до 25,6 миллиарда рублей, сообщает Банк России. "В 2024 году сохранился тренд на снижение объемов подозрительных операций - сокращение составило 21% (с 113 миллиарда рублей до 90 миллиардов рублей). При этом в предыдущие 2 года снижение было менее интенсивным (на 5-12%). Объем подозрительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж за 2024 год по сравнению с 2023 годом уменьшился на 17% - до 25,6 миллиарда рублей", - сообщает регулятор. "Объемы незаконного обналичивания снизились на 22%, до 64,2 миллиарда рублей. Существеннее, более чем в 2 раза, сократилось обналичивание по платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей... до 6,8 миллиарда рублей", - добавляется в сообщении. Подозрительные наличные операции в банковском секторе в минувшем году также снизились - на 26%, до 44,2 миллиарда рублей.
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обналичивание
Экономика, обналичивание
18:23 31.03.2025 (обновлено: 18:24 31.03.2025)
 
Объем незаконного обналичивания в России сократился на 22%, сообщил ЦБ

ЦБ: незаконное обналичивание в РФ в 2024 г сократилось на 22%, до 64,2 млрд руб

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРасчет банковскими картами
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© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Объемы незаконного обналичивания в РФ в 2024 году снизились на 22%, до 64,2 миллиарда рублей, а объемы подозрительных операций с признаками вывода средств за рубеж - на 17%, до 25,6 миллиарда рублей, сообщает Банк России.
"В 2024 году сохранился тренд на снижение объемов подозрительных операций - сокращение составило 21% (с 113 миллиарда рублей до 90 миллиардов рублей). При этом в предыдущие 2 года снижение было менее интенсивным (на 5-12%). Объем подозрительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж за 2024 год по сравнению с 2023 годом уменьшился на 17% - до 25,6 миллиарда рублей", - сообщает регулятор.
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"Объемы незаконного обналичивания снизились на 22%, до 64,2 миллиарда рублей. Существеннее, более чем в 2 раза, сократилось обналичивание по платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей... до 6,8 миллиарда рублей", - добавляется в сообщении. Подозрительные наличные операции в банковском секторе в минувшем году также снизились - на 26%, до 44,2 миллиарда рублей.
 
Экономикаобналичивание
 
 
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