В МИД Индии опровергли статью в New York Times

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 мар – ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Индии считает "фактически неверным и вводящим в заблуждение" заявление газеты New York Times о якобы передаче индийской корпорацией Hindustan Aeronautics (HAL) полученного из Великобритании авиационного оборудования "Рособоронэкспорту". "Мы видели отчет, опубликованный The New York Times. Указанный отчет фактически неверен и вводит в заблуждение. Он пытается сформулировать вопросы и исказить факты в угоду политической риторике. Индийская организация, упомянутая в отчете, скрупулезно соблюдает все свои международные обязательства по контролю за торговлей стратегическими товарами и обязательства перед конечным пользователем", - сказал источник агентству АНИ. Собеседник издания также заявил, что "надежная нормативно-правовая база Индии в сфере стратегической торговли продолжает определять зарубежные коммерческие начинания ее компаний". "Мы ожидаем, что авторитетные СМИ будут проводить базовую проверку при публикации таких отчетов, что, очевидно, было упущено в данном случае", - сказал источник. Скандал разгорелся после того, как 28 марта газета New York Times опубликовала статью "Крупный спонсор партии реформ Великобритании продал детали, используемые в оружии, российскому поставщику". По данным издания, британская аэрокосмическая фирма HR Smith Group якобы поставляла HAL ограниченные технологии, в частности передатчики, бортовое оборудование и другие чувствительные технологии, в период с 2023 по 2024 год. В отчете утверждается, что HAL позже передала аналогичное оборудование российскому государственному агентству "Рособоронэкспорт". В отчете цитировались таможенные записи, указывающие на то, что HAL получила 118 поставок ограниченных технологий на сумму около 2 миллионов долларов от дочерней компании HR Smith, Techtest, в 2023 и 2024 годах. За тот же период HAL, как сообщается, осуществила не менее 13 поставок аналогичных компонентов "Рособоронэкспорту", общая сумма платежей составила более 14 миллионов долларов. Эти компоненты были описаны как технологии двойного назначения, которые британские и американские власти отметили, как критически важные для военных операций России на Украине. Вместе с тем, в статье также признается, что прямых доказательств того, что продукция HR Smith достигла России, не было. Вместо этого в качестве доказательства были указаны записи о поставках с соответствующими идентификационными кодами продукции.

