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Орбан пообещал противостоять "разлагающемуся" Брюсселю - 31.03.2025, ПРАЙМ
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Орбан пообещал противостоять "разлагающемуся" Брюсселю
Орбан пообещал противостоять "разлагающемуся" Брюсселю - 31.03.2025, ПРАЙМ
Орбан пообещал противостоять "разлагающемуся" Брюсселю
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что будет сопротивляться попыткам "разлагающегося" Брюсселя наказать Венгрию за блокировку общих решений... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T22:11+0300
2025-03-31T22:12+0300
политика
виктор орбан
евросоюз
брюссель
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БУДАПЕШТ, 31 мар - ПРАЙМ. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что будет сопротивляться попыткам "разлагающегося" Брюсселя наказать Венгрию за блокировку общих решений Евросоюза, в частности, по продолжению финансовой и военной поддержки Украины сообществом. Ранее газета Financial Times сообщила, что Брюссель может лишить Венгрию права голоса, если 22 страны и Европарламент согласятся, что Будапешт "серьезно нарушает принцип верховенства права", а оставшиеся 26 стан единогласно одобрят ряд шагов. Кроме того, у Брюсселя есть способы давить на Будапешт путем дальнейшей заморозки выделения средств из европейских фондов, поскольку для ЕС наступил "дарвиновский момент, когда он или приспособится, или умрет", писала газета. "Financial Times права в одном: Европа переживает дарвиновский момент. Они хотят превратить ЕС из мирного в провоенный проект. Это не эволюция, это разложение. Мы должны выстоять, даже если они хотят наказать нас", - написал Орбан в соцсети Х. Ранее Венгрия на двух саммитах ЕС в марте не поддержала итоговое заявление, из-за чего пункты о поддержке Украины были опубликованы в отдельном документе, подписанном 26 странами. Орбан ранее заявил, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.
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виктор орбан, евросоюз, брюссель
Политика, Виктор Орбан, Евросоюз, Брюссель
22:11 31.03.2025 (обновлено: 22:12 31.03.2025)
 
Орбан пообещал противостоять "разлагающемуся" Брюсселю

Орбан заявил, что будет сопротивляться попыткам Брюсселя наказать Венгрию

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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БУДАПЕШТ, 31 мар - ПРАЙМ. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что будет сопротивляться попыткам "разлагающегося" Брюсселя наказать Венгрию за блокировку общих решений Евросоюза, в частности, по продолжению финансовой и военной поддержки Украины сообществом.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Брюссель может лишить Венгрию права голоса, если 22 страны и Европарламент согласятся, что Будапешт "серьезно нарушает принцип верховенства права", а оставшиеся 26 стан единогласно одобрят ряд шагов. Кроме того, у Брюсселя есть способы давить на Будапешт путем дальнейшей заморозки выделения средств из европейских фондов, поскольку для ЕС наступил "дарвиновский момент, когда он или приспособится, или умрет", писала газета.
"Financial Times права в одном: Европа переживает дарвиновский момент. Они хотят превратить ЕС из мирного в провоенный проект. Это не эволюция, это разложение. Мы должны выстоять, даже если они хотят наказать нас", - написал Орбан в соцсети Х.
Ранее Венгрия на двух саммитах ЕС в марте не поддержала итоговое заявление, из-за чего пункты о поддержке Украины были опубликованы в отдельном документе, подписанном 26 странами.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
"Видно по глазам". Орбан раскрыл, что думают лидеры ЕС о судьбе Украины
21 марта, 11:42
Орбан ранее заявил, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.
 
ПолитикаВиктор ОрбанЕвросоюзБрюссель
 
 
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