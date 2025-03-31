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"Не хватает воли". В России ожидают серьезных изменений в отношениях с США
"Не хватает воли". В России ожидают серьезных изменений в отношениях с США - 31.03.2025, ПРАЙМ
"Не хватает воли". В России ожидают серьезных изменений в отношениях с США
Отношения Российской Федерации и Соединенных Штатов трансформируются, переходя от слабого улучшения отношений к ухудшению. Такое мнение в своем Telegram-канале... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T15:18+0300
2025-03-31T15:18+0300
2025-03-31T15:20+0300
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Отношения Российской Федерации и Соединенных Штатов трансформируются, переходя от слабого улучшения отношений к ухудшению. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал известный политолог Сергей Марков, отметив, что таким же образом складывающуюся ситуацию видят российские власти.Среди "симптомов" ухудшения Марков выделил угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые ограничения против России, его договоренность с премьером Великобритании Киром Стармером усилить давление на Россию, а также то факт, что Трамп отверг тезис президента РФ Владимира Путина о недостаточной легитимности Владимира Зеленского для подписания мирного соглашения. При этом политолог отметил, что Соединенные Штаты оказались не способны добиться подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, а следовательно, не могут выполнить условия реализации Черноморской инициативы. В том числе по этой причине, на взгляд Маркова, переговоры о перемирии к сегодняшнему дню зашли "в какой-то тягучий неясный туннель - возможно, в тупик"."Вывод, который делают в России: или Трампу не хватает силы, или ему не хватает воли, чтобы идти к реальному миру, - отметил политолог. - ...Поэтому надо готовиться не к миру, а к обострению гибридной войны с Западом".
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россия, сша, отношения, экспертное мнение
Политика, РОССИЯ, США, отношения, экспертное мнение
"Не хватает воли". В России ожидают серьезных изменений в отношениях с США
Политолог Марков: ситуация в отношениях России и США кардинально меняется
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ.
Отношения Российской Федерации и Соединенных Штатов трансформируются, переходя от слабого улучшения отношений к ухудшению. Такое мнение в своем Telegram-канале
высказал известный политолог Сергей Марков, отметив, что таким же образом складывающуюся ситуацию видят российские власти.
Среди "симптомов" ухудшения Марков выделил угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые ограничения против России, его договоренность с премьером Великобритании Киром Стармером усилить давление на Россию, а также то факт, что Трамп отверг тезис президента РФ Владимира Путина о недостаточной легитимности Владимира Зеленского для подписания мирного соглашения.
При этом политолог отметил, что Соединенные Штаты оказались не способны добиться подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, а следовательно, не могут выполнить условия реализации Черноморской инициативы. В том числе по этой причине, на взгляд Маркова, переговоры о перемирии к сегодняшнему дню зашли "в какой-то тягучий неясный туннель - возможно, в тупик".
Трамп рассказал, чем его разозлил Путин
"Вывод, который делают в России: или Трампу не хватает силы, или ему не хватает воли, чтобы идти к реальному миру, - отметил политолог. - ...Поэтому надо готовиться не к миру, а к обострению гибридной войны с Западом".