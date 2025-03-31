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Парижский суд вынесет решение по делу Ле Пен об отмывании средств ЕП

Парижский суд вынесет решение по делу Ле Пен об отмывании средств ЕП - 31.03.2025, ПРАЙМ

Парижский суд вынесет решение по делу Ле Пен об отмывании средств ЕП

Парижский суд в понедельник вынесет решение по делу главы парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и 24 ее однопартийцев об... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T00:40+0300

2025-03-31T00:40+0300

2025-03-31T00:40+0300

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ПАРИЖ, 31 мар - ПРАЙМ. Парижский суд в понедельник вынесет решение по делу главы парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и 24 ее однопартийцев об отмывании средств Европарламента (ЕП) путем якобы фиктивного найма ассистентов евродепутатов, который может стоить ей права участия в президентских выборах 2027 года. Политиков обвиняют в "нецелевом использовании общественных средств" Евросоюза в период с 2004 по 2016 год, а Ле Пен – в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно версии обвинения, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, хотя на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Европарламент оценивает ущерб в примерно 7 миллионов евро. Как ранее сообщила прокуратура Парижа, расследование Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) против партии было начато в июне 2014 года после анонимного сообщения о "недолжных условиях найма" ассистентов депутатов "Национального объединения". Прокуратура Парижа начала расследование о "злоупотреблении доверием". После обысков у ряда членов партии в декабре 2016 года прокуратура начала расследование также по статьям "мошенничество в организованной группе путем злоупотребления позицией депутатов Европарламента" и "фальсификация документов". В 2017 году Европарламент выступил гражданской стороной иска против партии Ле Пен. Самой Ле Пен, которая занимала должность евродепутата в 2004-2017 годах, в июне 2017 года было предъявлено обвинение в злоупотреблении доверием в период с 2009 по 2016 год и соучастии в злоупотреблении доверием с 2014 по 2016 год. В 2018 году обвинения были переквалифицированы на "растрату государственных средств и соучастие в хищении государственных средств". По данным прокуратуры, "множество фактов" указывало на то, что 16 депутатов партии и 20 ассистентов занимали официальные должности в партии в то же время, как работали в ЕП. При этом, согласно нормам ЕП, выплачиваемые сотрудникам вознаграждения "не могут прямо или косвенно служить оплатой деятельности партии". Защита Ле Пен утверждает, что помощники евродепутатов не являются сотрудниками Европарламента, а помогают депутатам в их политической работе, следовательно, депутаты могут поручать им задания любого рода. Судебный процесс по делу продлился с 30 сентября года по 27 ноября 2024 года. Прокуратура запросила для всех подсудимых наказания в виде невозможности избираться в органы государственной власти с немедленным применением приговора. В отношении Ле Пен эта мера запрошена на пять лет. Если суд одобрит немедленное вступление приговора в силу, Ле Пен не сможет участвовать в президентской гонке в 2027 году. Сторона обвинения также запросила лишение свободы для Ле Пен сроком на пять лет, из которых три условно, а еще два не могут быть обжалованы, однако могут быть заменены на менее строгую меру пресечения, например, отбывание срока с электронным браслетом дома. Таким образом, лидер "Национального объединения" во французском парламенте не отправится за решетку. Обвинение также потребовало обязать Ле Пен выплатить штраф в размере 300 тысяч евро, а саму партию "Национальное объединение" как юридическое лицо - штраф в размере 2 миллионов евро. Партия "Национальное объединение" в первом туре внеочередных парламентских выборах во Франции в июле вышла на первое место. Во втором туре из-за сделки сторонников проигравшей партии президента Эммануэля Макрона и коалиции левых партия пришла третьей. Тем не менее ей удалось значительно увеличить число своих депутатов в парламенте, а опросы ставят Марин Ле Пен на лидирующую позицию на президентских выборах 2027 года.

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мировая экономика, общество , париж, франция, марин ле пен, эммануэль макрон, еп, ес