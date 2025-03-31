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Экономист объяснила, кому могут приостановить выплату пенсии - 31.03.2025, ПРАЙМ
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Экономист объяснила, кому могут приостановить выплату пенсии
Экономист объяснила, кому могут приостановить выплату пенсии - 31.03.2025, ПРАЙМ
Экономист объяснила, кому могут приостановить выплату пенсии
Прекращение выплаты страховой пенсии невозможно, однако есть ряд оснований для ее приостановки, рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T02:02+0300
2025-03-31T02:02+0300
индексация пенсий
пенсии
людмила иванова-швец
рэу им. г.в.плеханова
социальный фонд
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МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Прекращение выплаты страховой пенсии невозможно, однако есть ряд оснований для ее приостановки, рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец."Условия прекращения и восстановления выплаты страховой пенсии закреплены в ст. 24 и 25 Федерального закона " О страховых пенсиях". Лишить пенсионера страховой пенсии нельзя. Но приостановить выплаты Социальный фонд имеет право по следующим причинам", - рассказала она.Выплата пенсий по случаю потери кормильца прекращается при достижении 18 лет и при отсутствии документов, подтверждающих обучение на очной форме обучения по основным образовательных программам. Выплата пенсий по всем основным причинам приостанавливается и может быть восстановлена при подтверждении права на получение пенсии в полном объёме и с учётом индексации, заключила Иванова-Швец.
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индексация пенсий, пенсии, людмила иванова-швец, рэу им. г.в.плеханова, социальный фонд
индексация пенсий, Пенсии, Людмила Иванова-Швец, РЭУ им. Г.В.Плеханова, Социальный фонд
02:02 31.03.2025
 
Экономист объяснила, кому могут приостановить выплату пенсии

Экономист Иванова-Швец: для приостановки выплаты пенсии есть ряд оснований

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыплата пенсии в одном из отделений "Почты России"
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Прекращение выплаты страховой пенсии невозможно, однако есть ряд оснований для ее приостановки, рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Пенсия по потере кормильца - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
В России перейдут на двухэтапную индексацию пенсий
26 марта, 13:33
"Условия прекращения и восстановления выплаты страховой пенсии закреплены в ст. 24 и 25 Федерального закона " О страховых пенсиях". Лишить пенсионера страховой пенсии нельзя. Но приостановить выплаты Социальный фонд имеет право по следующим причинам", - рассказала она.
  • В случае, если пенсионер в течение шести месяцев не получает пенсию, доставляемую по адресу почтальоном;
  • Истечение срока действия права на постоянное проживание в России иностранного гражданина или лица без гражданства;
  • При выезде пенсионера в страну, с которой у Российской Федерации заключён договора, по которому обязанность по выплатам несёт государство, на территории которого проживает пенсионер;
  • Приостановка пенсионных выплат по инвалидности возможна в случае неявки инвалида на переосвидетельствование в учреждение Федеральной медико-социальной экспертизы;
Выплата пенсий по случаю потери кормильца прекращается при достижении 18 лет и при отсутствии документов, подтверждающих обучение на очной форме обучения по основным образовательных программам.
Выплата пенсий по всем основным причинам приостанавливается и может быть восстановлена при подтверждении права на получение пенсии в полном объёме и с учётом индексации, заключила Иванова-Швец.
 
индексация пенсийПенсииЛюдмила Иванова-ШвецРЭУ им. Г.В.ПлехановаСоциальный фонд
 
 
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