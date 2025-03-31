https://1prime.ru/20250331/pensii-856193614.html

Экономист объяснила, кому могут приостановить выплату пенсии

Экономист объяснила, кому могут приостановить выплату пенсии - 31.03.2025, ПРАЙМ

Экономист объяснила, кому могут приостановить выплату пенсии

Прекращение выплаты страховой пенсии невозможно, однако есть ряд оснований для ее приостановки, рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T02:02+0300

2025-03-31T02:02+0300

2025-03-31T02:02+0300

индексация пенсий

пенсии

людмила иванова-швец

рэу им. г.в.плеханова

социальный фонд

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МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Прекращение выплаты страховой пенсии невозможно, однако есть ряд оснований для ее приостановки, рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец."Условия прекращения и восстановления выплаты страховой пенсии закреплены в ст. 24 и 25 Федерального закона " О страховых пенсиях". Лишить пенсионера страховой пенсии нельзя. Но приостановить выплаты Социальный фонд имеет право по следующим причинам", - рассказала она.Выплата пенсий по случаю потери кормильца прекращается при достижении 18 лет и при отсутствии документов, подтверждающих обучение на очной форме обучения по основным образовательных программам. Выплата пенсий по всем основным причинам приостанавливается и может быть восстановлена при подтверждении права на получение пенсии в полном объёме и с учётом индексации, заключила Иванова-Швец.

https://1prime.ru/20250326/pensii-856117964.html

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индексация пенсий, пенсии, людмила иванова-швец, рэу им. г.в.плеханова, социальный фонд