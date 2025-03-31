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Пассажирские авиаперевозки в мире выросли на 2,6 процента - 31.03.2025, ПРАЙМ
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Пассажирские авиаперевозки в мире выросли на 2,6 процента
Пассажирские авиаперевозки в мире выросли на 2,6 процента - 31.03.2025, ПРАЙМ
Пассажирские авиаперевозки в мире выросли на 2,6 процента
Объем мировых пассажирских авиаперевозок в феврале вырос на 2,6% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T17:01+0300
2025-03-31T17:01+0300
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Объем мировых пассажирских авиаперевозок в феврале вырос на 2,6% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Месяцем ранее рост составлял 9,8% год к году, отмечается в релизе. В месячном выражении показатель при этом показал снижение - на 2,5% в феврале к январю. В том числе объем международных пассажирских авиаперевозок за отчетный период увеличился на 5,6% в годовом выражении, внутренних - сократился на 1,9%. Коэффициент пассажирской загрузки (PLF) достиг в феврале 81,1%, что стало историческим рекордом для февраля, говорится в релизе. С начала года, в январе-феврале, объем перевозок вырос на 6,2%, в том числе международных - на 9,1%, внутренних - на 1,8%. PLF за два месяца составил 81,6%. Согласно данным IATA, в феврале самый сильный рост мировых пассажирских перевозок в годовом выражении наблюдался в Африке - на 6,8%; заметный рост также был зафиксирован в странах Латинской Америки (+4,6%), Европы (+4,3%) и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+4,2%). Рост на Ближнем Востоке достиг лишь 3,3%, а в странах Северной Америки наблюдалось снижение на 3,2%. "Хотя в феврале рост перевозок замедлился, во многом это объясняется такими факторами, как високосный год и лунный Новый год, выпавший на январь по сравнению с февралем в прошлом году... В марте и апреле количество регулярных рейсов продолжит расти", - приводится в релизе комментарий генерального директора IATA Вилли Уолша (Willie Walsh). Глава IATA отмечает, что нужно внимательно следить за ситуацией в Северной Америке, где отмечается снижение как внутренних, так и международных перевозок.
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iata, авиаперевозки
IATA, авиаперевозки
17:01 31.03.2025
 
Пассажирские авиаперевозки в мире выросли на 2,6 процента

IATA: пассажирские авиаперевозки в мире выросли на 2,6% в годовом выражении

© Unsplash/Giuseppe FamianiСамолет, аэропорт
Самолет, аэропорт
© Unsplash/Giuseppe Famiani
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Объем мировых пассажирских авиаперевозок в феврале вырос на 2,6% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
Месяцем ранее рост составлял 9,8% год к году, отмечается в релизе. В месячном выражении показатель при этом показал снижение - на 2,5% в феврале к январю. В том числе объем международных пассажирских авиаперевозок за отчетный период увеличился на 5,6% в годовом выражении, внутренних - сократился на 1,9%. Коэффициент пассажирской загрузки (PLF) достиг в феврале 81,1%, что стало историческим рекордом для февраля, говорится в релизе.
С начала года, в январе-феврале, объем перевозок вырос на 6,2%, в том числе международных - на 9,1%, внутренних - на 1,8%. PLF за два месяца составил 81,6%.
Согласно данным IATA, в феврале самый сильный рост мировых пассажирских перевозок в годовом выражении наблюдался в Африке - на 6,8%; заметный рост также был зафиксирован в странах Латинской Америки (+4,6%), Европы (+4,3%) и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+4,2%). Рост на Ближнем Востоке достиг лишь 3,3%, а в странах Северной Америки наблюдалось снижение на 3,2%.
"Хотя в феврале рост перевозок замедлился, во многом это объясняется такими факторами, как високосный год и лунный Новый год, выпавший на январь по сравнению с февралем в прошлом году... В марте и апреле количество регулярных рейсов продолжит расти", - приводится в релизе комментарий генерального директора IATA Вилли Уолша (Willie Walsh).
Глава IATA отмечает, что нужно внимательно следить за ситуацией в Северной Америке, где отмечается снижение как внутренних, так и международных перевозок.
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IATAавиаперевозки
 
 
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