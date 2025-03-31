https://1prime.ru/20250331/peskov-856247594.html

Песков рассказал об интересе США к проектам с редкоземельными металлами

Песков рассказал об интересе США к проектам с редкоземельными металлами - 31.03.2025, ПРАЙМ

Песков рассказал об интересе США к проектам с редкоземельными металлами

Ряд американских компаний заинтересованы в организации проектов по редкоземельными металлами в России. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T13:26+0300

2025-03-31T13:26+0300

2025-03-31T13:36+0300

экономика

россия

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Ряд американских компаний заинтересованы в организации проектов по редкоземельными металлами в России. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Вместе с тем, некоторые из них проявляют интерес (к проектам с редкоземельными металлами с РФ - ред.)", - отметил пресс-секретарь главы государства.Он заметил, что в этом вопросе пока что нет какой-либо конкретики, однако виден очевидный интерес. Кроме того, интерес взаимный, так как речь может идти о взаимовыгодных проектах, в которых заинтересована Москва.Песков также подчеркнул, что Россия и США не подписывали документы о совместных проектах по редкоземельным металлам.

https://1prime.ru/20250331/ssha-856238422.html

сша

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россия, сша, дмитрий песков