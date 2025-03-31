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Песков рассказал об интересе США к проектам с редкоземельными металлами - 31.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Песков рассказал об интересе США к проектам с редкоземельными металлами
Песков рассказал об интересе США к проектам с редкоземельными металлами - 31.03.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал об интересе США к проектам с редкоземельными металлами
Ряд американских компаний заинтересованы в организации проектов по редкоземельными металлами в России. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T13:26+0300
2025-03-31T13:36+0300
экономика
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Ряд американских компаний заинтересованы в организации проектов по редкоземельными металлами в России. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Вместе с тем, некоторые из них проявляют интерес (к проектам с редкоземельными металлами с РФ - ред.)", - отметил пресс-секретарь главы государства.Он заметил, что в этом вопросе пока что нет какой-либо конкретики, однако виден очевидный интерес. Кроме того, интерес взаимный, так как речь может идти о взаимовыгодных проектах, в которых заинтересована Москва.Песков также подчеркнул, что Россия и США не подписывали документы о совместных проектах по редкоземельным металлам.
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россия, сша, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков
13:26 31.03.2025 (обновлено: 13:36 31.03.2025)
 
Песков рассказал об интересе США к проектам с редкоземельными металлами

Песков: ряд компаний США интересуются проектами с редкоземельными металлами в РФ

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Ряд американских компаний заинтересованы в организации проектов по редкоземельными металлами в России. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Вместе с тем, некоторые из них проявляют интерес (к проектам с редкоземельными металлами с РФ - ред.)", - отметил пресс-секретарь главы государства.
Он заметил, что в этом вопросе пока что нет какой-либо конкретики, однако виден очевидный интерес. Кроме того, интерес взаимный, так как речь может идти о взаимовыгодных проектах, в которых заинтересована Москва.
Песков также подчеркнул, что Россия и США не подписывали документы о совместных проектах по редкоземельным металлам.
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ЭкономикаРОССИЯСШАДмитрий Песков
 
 
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