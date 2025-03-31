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Песков прокомментировал перспективу нового разговора Путина и Трампа - 31.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250331/peskov-856247820.html
Песков прокомментировал перспективу нового разговора Путина и Трампа
Песков прокомментировал перспективу нового разговора Путина и Трампа - 31.03.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал перспективу нового разговора Путина и Трампа
На данный момент в графике президента России Владимира Путина нет зафиксированного телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщил... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T13:29+0300
2025-03-31T13:32+0300
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
сша
дональд трамп
разговор
телефонный разговор
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. На данный момент в графике президента России Владимира Путина нет зафиксированного телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, ожидается ли на этой неделе телефонный разговор лидеров стран.Ранее, 30 марта, телеканал NBC News со ссылкой на главу Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает вскоре провести новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным.Как отметил пресс-секретарь, несмотря на то, что на данный момент телефонный разговор не зафиксирован в графике Путина, в случае необходимости подобный разговор может быть организован в кратчайшие сроки. Песков также отметил, что российский лидер по-прежнему открыт для общения с Трампом.Кроме того, пресс-секретарь отметил, что Россия на данный момент продолжает работу над восстановлением отношений с США. "Мы продолжаем работу с американской стороной в первую очередь по выстраиванию наших двусторонних отношений, коим был нанесен огромный ущерб во время предыдущей администрации", - сказал он.Песков также добавил, что страны должны приложить большие усилия для выправления отношений, поскольку я предыдущим американским руководством они достигли своей низшей точки.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, сша, дональд трамп, разговор, телефонный разговор
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, США, Дональд Трамп, разговор, Телефонный разговор
13:29 31.03.2025 (обновлено: 13:32 31.03.2025)
 
Песков прокомментировал перспективу нового разговора Путина и Трампа

Песков: в графике Путина разговора с Трампом нет, но он может быть быстро согласован

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. На данный момент в графике президента России Владимира Путина нет зафиксированного телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, ожидается ли на этой неделе телефонный разговор лидеров стран.
Ранее, 30 марта, телеканал NBC News со ссылкой на главу Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает вскоре провести новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Как отметил пресс-секретарь, несмотря на то, что на данный момент телефонный разговор не зафиксирован в графике Путина, в случае необходимости подобный разговор может быть организован в кратчайшие сроки. Песков также отметил, что российский лидер по-прежнему открыт для общения с Трампом.
Кроме того, пресс-секретарь отметил, что Россия на данный момент продолжает работу над восстановлением отношений с США.
"Мы продолжаем работу с американской стороной в первую очередь по выстраиванию наших двусторонних отношений, коим был нанесен огромный ущерб во время предыдущей администрации", - сказал он.
Песков также добавил, что страны должны приложить большие усилия для выправления отношений, поскольку я предыдущим американским руководством они достигли своей низшей точки.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
Песков рассказал об интересе США к проектам с редкоземельными металлами
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ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинДмитрий ПесковСШАДональд ТрампразговорТелефонный разговор
 
 
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