https://1prime.ru/20250331/peskov-856247980.html

Песков рассказал о работе России и США над реализацией идей по Украине

Песков рассказал о работе России и США над реализацией идей по Украине - 31.03.2025, ПРАЙМ

Песков рассказал о работе России и США над реализацией идей по Украине

Москва и Вашингтон ведут работу над реализацией идей, связанных с разрешением конфликта на Украине, однако конкретных решений пока нет. Об этом сообщил... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T13:33+0300

2025-03-31T13:33+0300

2025-03-31T13:33+0300

политика

россия

сша

украина

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/84039/70/840397011_0:66:1610:972_1920x0_80_0_0_06c78721288d6e7f7ac08a191e4f8140.jpg

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Москва и Вашингтон ведут работу над реализацией идей, связанных с разрешением конфликта на Украине, однако конкретных решений пока нет. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами."Также мы работаем над реализацией некоторых идей, связанных с украинским урегулированием. Работа эта ведется. Пока какой-то конкретики, о которой мы могли бы и должны были бы вам сообщить, нет", - заметил пресс-секретарь президента России.По словам официального представителя Кремля, вопрос поиска решения по урегулированию конфликта специфичен, поэтому требует больших временных затрат.Ранее телеканал NBC News со ссылкой на главу Белого дома 30 марта опубликовал информацию, что глава Белого дома Дональд Трамп намерен провести новый разговор с президентом России Владимиром Путиным.

https://1prime.ru/20250328/peskov-856195692.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, украина, дмитрий песков