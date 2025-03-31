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Песков рассказал о работе России и США над реализацией идей по Украине
Песков рассказал о работе России и США над реализацией идей по Украине - 31.03.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о работе России и США над реализацией идей по Украине
Москва и Вашингтон ведут работу над реализацией идей, связанных с разрешением конфликта на Украине, однако конкретных решений пока нет. Об этом сообщил... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T13:33+0300
2025-03-31T13:33+0300
2025-03-31T13:33+0300
политика
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Москва и Вашингтон ведут работу над реализацией идей, связанных с разрешением конфликта на Украине, однако конкретных решений пока нет. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами."Также мы работаем над реализацией некоторых идей, связанных с украинским урегулированием. Работа эта ведется. Пока какой-то конкретики, о которой мы могли бы и должны были бы вам сообщить, нет", - заметил пресс-секретарь президента России.По словам официального представителя Кремля, вопрос поиска решения по урегулированию конфликта специфичен, поэтому требует больших временных затрат.Ранее телеканал NBC News со ссылкой на главу Белого дома 30 марта опубликовал информацию, что глава Белого дома Дональд Трамп намерен провести новый разговор с президентом России Владимиром Путиным.
https://1prime.ru/20250328/peskov-856195692.html
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россия, сша, украина, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Дмитрий Песков
Песков рассказал о работе России и США над реализацией идей по Украине
Песков: РФ и США работают над идеями, связанными с украинским урегулированием
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Москва и Вашингтон ведут работу над реализацией идей, связанных с разрешением конфликта на Украине, однако конкретных решений пока нет. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
"Также мы работаем над реализацией некоторых идей, связанных с украинским урегулированием. Работа эта ведется. Пока какой-то конкретики, о которой мы могли бы и должны были бы вам сообщить, нет", - заметил пресс-секретарь президента России.
По словам официального представителя Кремля, вопрос поиска решения по урегулированию конфликта специфичен, поэтому требует больших временных затрат.
Ранее телеканал NBC News со ссылкой на главу Белого дома 30 марта опубликовал информацию, что глава Белого дома Дональд Трамп намерен провести новый разговор с президентом России Владимиром Путиным.
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