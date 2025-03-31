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Песков рассказал о вопросах при обсуждении черноморской инициативы
Песков рассказал о вопросах при обсуждении черноморской инициативы - 31.03.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о вопросах при обсуждении черноморской инициативы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что пока не совсем ясно, какие вопросы включает в себя Черноморская инициатива, и поэтому нельзя... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T13:44+0300
2025-03-31T13:44+0300
2025-03-31T13:44+0300
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что пока не совсем ясно, какие вопросы включает в себя Черноморская инициатива, и поэтому нельзя говорить о них в полной мере."Сейчас, безусловно, на эти все детали обращается должное внимание при осуществлении наших контактов. И еще определенная работа предстоит. Вместе с тем, наверное, мы, конечно же, не можем в полных деталях говорить о той палитре вопросов, которые стоят на повестке дня в контексте черноморской инициативы", - ответил Песков.В заявлении, опубликованном ранее на сайте Кремля, сообщается, что в рамках Черноморской инициативы Россия и США договорились об обеспечении безопасности судоходства в Черном море, неприменении силы и предотвращении использования коммерческих судов в военных целях. Однако соглашение начнет действовать только после выполнения ряда условий, включая снятие санкций в отношении Россельхозбанка.
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россия, дмитрий песков, россельхозбанк, сша
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Россельхозбанк, США
Песков рассказал о вопросах при обсуждении черноморской инициативы
Песков: пока рано говорить о полной палитре вопросов черноморской инициативы
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что пока не совсем ясно, какие вопросы включает в себя Черноморская инициатива, и поэтому нельзя говорить о них в полной мере.
"Сейчас, безусловно, на эти все детали обращается должное внимание при осуществлении наших контактов. И еще определенная работа предстоит. Вместе с тем, наверное, мы, конечно же, не можем в полных деталях говорить о той палитре вопросов, которые стоят на повестке дня в контексте черноморской инициативы", - ответил Песков.
В заявлении, опубликованном ранее на сайте Кремля, сообщается, что в рамках Черноморской инициативы Россия и США договорились об обеспечении безопасности судоходства в Черном море, неприменении силы и предотвращении использования коммерческих судов в военных целях. Однако соглашение начнет действовать только после выполнения ряда условий, включая снятие санкций в отношении Россельхозбанка.
Соглашение по черноморской инициативе практически готово, заявил Вэнс