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Португалия может использовать кредиты ЕС для трат на свою оборону

Португалия может использовать кредиты ЕС для трат на свою оборону - 31.03.2025, ПРАЙМ

Португалия может использовать кредиты ЕС для трат на свою оборону

Португалия может быть заинтересована в использовании средств на 150 миллиардов евро для укрепления своей оборонной промышленности, заявил министр финансов... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T11:30+0300

2025-03-31T11:30+0300

2025-03-31T11:31+0300

политика

финансы

португалия

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Португалия может быть заинтересована в использовании средств на 150 миллиардов евро для укрепления своей оборонной промышленности, заявил министр финансов Португалии Жоаким Миранда Сарменту в интервью газете Financial Times. В интервью газете министр подчеркнул важность сохранения профицита бюджета страны на определенном уровне для того, чтобы уменьшить долговую нагрузку страны. Политик добавил, что состояние бюджета Португалии в сочетании с гибкостью бюджетных правил ЕС даст стране больше возможностей для увеличения расходов на оборону "более быстро". "Правительство Португалии "скорее всего" заинтересовано в использовании средств из программы кредитования в размере 150 миллиардов евро для государств-членов для направления в их оборонную промышленность. Но Лиссабон хотел сначала увидеть условия и то, как стоимость заимствования сравнивается с собственными вариантами Португалии на рынке суверенного долга", - отмечает газета со ссылкой на министра. Как подчеркнул политик изданию, траты на оборону не должны угрожать профициту бюджету или увеличивать долговую нагрузку страны. "Однако он (Сарменту - ред.) отметил, что есть еще возможность для достижения более высоких целевых показателей расходов НАТО", - добавляет газета.

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финансы, португалия