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Португалия может использовать кредиты ЕС для трат на свою оборону - 31.03.2025, ПРАЙМ
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Португалия может использовать кредиты ЕС для трат на свою оборону
Португалия может использовать кредиты ЕС для трат на свою оборону - 31.03.2025, ПРАЙМ
Португалия может использовать кредиты ЕС для трат на свою оборону
Португалия может быть заинтересована в использовании средств на 150 миллиардов евро для укрепления своей оборонной промышленности, заявил министр финансов... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T11:30+0300
2025-03-31T11:31+0300
политика
финансы
португалия
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Португалия может быть заинтересована в использовании средств на 150 миллиардов евро для укрепления своей оборонной промышленности, заявил министр финансов Португалии Жоаким Миранда Сарменту в интервью газете Financial Times. В интервью газете министр подчеркнул важность сохранения профицита бюджета страны на определенном уровне для того, чтобы уменьшить долговую нагрузку страны. Политик добавил, что состояние бюджета Португалии в сочетании с гибкостью бюджетных правил ЕС даст стране больше возможностей для увеличения расходов на оборону "более быстро". "Правительство Португалии "скорее всего" заинтересовано в использовании средств из программы кредитования в размере 150 миллиардов евро для государств-членов для направления в их оборонную промышленность. Но Лиссабон хотел сначала увидеть условия и то, как стоимость заимствования сравнивается с собственными вариантами Португалии на рынке суверенного долга", - отмечает газета со ссылкой на министра. Как подчеркнул политик изданию, траты на оборону не должны угрожать профициту бюджету или увеличивать долговую нагрузку страны. "Однако он (Сарменту - ред.) отметил, что есть еще возможность для достижения более высоких целевых показателей расходов НАТО", - добавляет газета.
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финансы, португалия
Политика, Финансы, ПОРТУГАЛИЯ
11:30 31.03.2025 (обновлено: 11:31 31.03.2025)
 
Португалия может использовать кредиты ЕС для трат на свою оборону

Сарменту: Португалия может использовать кредиты ЕС для трат на свою оборону

© fotolia.com / carballo%Флаг Португалии
%Флаг Португалии - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© fotolia.com / carballo
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Португалия может быть заинтересована в использовании средств на 150 миллиардов евро для укрепления своей оборонной промышленности, заявил министр финансов Португалии Жоаким Миранда Сарменту в интервью газете Financial Times.
В интервью газете министр подчеркнул важность сохранения профицита бюджета страны на определенном уровне для того, чтобы уменьшить долговую нагрузку страны. Политик добавил, что состояние бюджета Португалии в сочетании с гибкостью бюджетных правил ЕС даст стране больше возможностей для увеличения расходов на оборону "более быстро".
"Правительство Португалии "скорее всего" заинтересовано в использовании средств из программы кредитования в размере 150 миллиардов евро для государств-членов для направления в их оборонную промышленность. Но Лиссабон хотел сначала увидеть условия и то, как стоимость заимствования сравнивается с собственными вариантами Португалии на рынке суверенного долга", - отмечает газета со ссылкой на министра.
Как подчеркнул политик изданию, траты на оборону не должны угрожать профициту бюджету или увеличивать долговую нагрузку страны.
"Однако он (Сарменту - ред.) отметил, что есть еще возможность для достижения более высоких целевых показателей расходов НАТО", - добавляет газета.
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