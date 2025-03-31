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СМИ сообщили о подготовке ЕК ответа на пошлины США

СМИ сообщили о подготовке ЕК ответа на пошлины США - 31.03.2025, ПРАЙМ

СМИ сообщили о подготовке ЕК ответа на пошлины США

У Брюсселя нет "красных линий" для ответа США, если те 2 апреля введут пошлины на европейские товары, помимо симметричных мер Еврокомиссия может закрыть рынок... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T09:36+0300

2025-03-31T09:36+0300

2025-03-31T09:36+0300

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. У Брюсселя нет "красных линий" для ответа США, если те 2 апреля введут пошлины на европейские товары, помимо симметричных мер Еврокомиссия может закрыть рынок ЕС для определенных американских товаров и услуг, пишет газета Pais со ссылкой на высокопоставленный источник в европейском блоке. В феврале президент США Дональд Трамп ввел таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа, в том числе из ЕС. В марте Трамп заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. В четверг президент США пригрозил ввести "гораздо более высокие" пошлины на товары из ЕС и Канады, если они будут сотрудничать в борьбе с пошлинами. По сообщениям СМИ, в ЕС ожидают введение единых "двухзначных" пошлин со 2 апреля. Как пишет Pais, если США реализуют задуманное, то торговая война рискует обостриться и привести к невообразимым последствиям. "В европейском каталоге (средств - ред.) возмездия нет красных линий", - приводит издание слова источника. Как пишет издание, ЕК готовит симметричные меры, но не исключает и других вариантов, таких как закрытие рынка ЕС для определенных товаров или услуг из США. Помимо этого американским компаниям могут запретить участвовать в тендерах на государственные контракты или в проектах, финансируемых из бюджета ЕС. Однако в некоторых секторах ЕК и столицах ЕС наблюдается сильное опасение выходить за рамки симметричного ответа в виде введения пошлин. Фактически, страх перед крупной торговой войной и ее последствиями побудил ряд стран, таких как Франция, Италия и Ирландия, обратиться к Еврокомиссии с просьбой правильно разыграть свои карты и тщательно пересмотреть список американских товаров, подлежащих налогообложению. При этом издание также отмечает, что в Брюсселе начинают беспокоиться по поводу того, что ряд стран ЕС могут начать действовать по-своему, чтобы их самые мощные промышленные сектора не были затронуты. Это, в свою очередь, может сказаться на единстве европейского блока. По словам высокопоставленного источника в ЕС, "если Трампу удастся разрушить единство, ЕС погибнет".

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сша, ес, ек, брюссель, дональд трамп, мировая экономика, пошлины