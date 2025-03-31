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Трамп предоставит помощь фермерам из-за риска ответных мер на пошлины США

Трамп предоставит помощь фермерам из-за риска ответных мер на пошлины США - 31.03.2025, ПРАЙМ

Трамп предоставит помощь фермерам из-за риска ответных мер на пошлины США

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность срочной финансовой поддержки американских фермеров, которые могут пострадать из-за... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T14:19+0300

2025-03-31T14:19+0300

2025-03-31T14:19+0300

экономика

сша

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность срочной финансовой поддержки американских фермеров, которые могут пострадать из-за ответных мер торговых партнеров США в связи с предстоящим введением пошлин с 2 апреля. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на источники, знакомые с ходом обсуждения.В феврале Трамп ввел таможенные пошлины в размере 25% на импорт стали и алюминия, включая поставки из Евросоюза. В конце марта он пригрозил еще более высокими тарифами на европейские и канадские товары, если эти страны объединят усилия в противодействии пошлинам. По данным СМИ, ЕС ожидает введения единых "двузначных" тарифов с 2 апреля."Накануне планов президента Трампа ввести масштабные пошлины по всему миру его администрация рассматривает возможность нового пакета экстренной помощи фермерам, которые, вероятно, окажутся в числе пострадавших, если торговые партнеры США примут ответные меры", - пишет издание. По информации источников газеты, Белый дом уже провел предварительные консультации с отраслевыми лоббистами и представителями Республиканской партии, однако переговоры пока находятся на начальной стадии, так как окончательные решения по тарифной политике еще не приняты.Одним из возможных вариантов поддержки рассматривается предоставление компенсаций через министерство сельского хозяйства, аналогично мерам, принятым во время торговой войны с Китаем в 2018 году, когда на поддержку фермеров было выделено около 23 миллиардов долларов. На этот раз расходы могут оказаться выше, поскольку новые пошлины затронут не только Китай, но и союзников США — Канаду, Мексику, Японию и страны ЕС. Это может привести к масштабной ответной реакции и новым ударам по американскому агросектору. Фермеры опасаются, что обострение торгового конфликта спровоцирует падение цен на продукцию и потерю внешних рынков.Как отмечает New York Times, среди обсуждаемых вариантов помощи рассматривается использование средств Корпорации по кредитованию сельского хозяйства (CCC), которая имеет право занимать до 30 миллиардов долларов у Минфина США. Однако для увеличения лимита потребуется одобрение Конгресса, где часть республиканцев ранее выступала против подобных мер.Ранее газета Pais со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС сообщала, что Брюссель не устанавливает жестких ограничений для ответных мер против США в случае введения новых тарифов. Помимо симметричных действий Еврокомиссия может ограничить доступ американских товаров и услуг на рынок ЕС, а также запретить компаниям из США участвовать в тендерах на государственные контракты или в проектах, финансируемых из бюджета Евросоюза.

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сша, дональд трамп, ес, new york times, китай, пошлины, фермеры