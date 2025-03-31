Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии признали, что страну затронут ожидаемые пошлины Трампа - 31.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250331/poshliny-856253093.html
В Британии признали, что страну затронут ожидаемые пошлины Трампа
В Британии признали, что страну затронут ожидаемые пошлины Трампа - 31.03.2025, ПРАЙМ
В Британии признали, что страну затронут ожидаемые пошлины Трампа
Торговые пошлины президента США Дональда Трампа, которые, как ожидается, будут введены на этой неделе, затронут Великобританию наряду с другими странами, заявил | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T15:34+0300
2025-03-31T15:34+0300
экономика
великобритания
кир стармер
сша
дональд трамп
мировая экономика
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/68/841256887_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_53ecda603343f2872df1478211324400.jpg
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Торговые пошлины президента США Дональда Трампа, которые, как ожидается, будут введены на этой неделе, затронут Великобританию наряду с другими странами, заявил представитель британского премьера Кира Стармера."Что касается пошлин, премьер-министр ясно дал понять, что он всегда будет действовать в национальных интересах, и мы активно готовимся ко всем возможным вариантам развития событий в преддверии ожидаемых заявлений президента Трампа на этой неделе, которые, как мы ожидаем, затронут Великобританию наряду с другими странами", - приводит слова представителя издание Telegraph.Издание отмечает, что британские власти впервые признали потенциальную угрозу пошлин США.Помимо этого, представитель Стармера отказался исключить введение ответных пошлин в отношении финансового сектора США, аргументировав это тем, что британский премьер намерен придерживаться "прагматичного" подхода.В феврале президент США Дональд Трамп анонсировал таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа, в том числе из ЕС. В марте Трамп заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. Ожидается, что эта мера серьезно затронет европейский автопром.
https://1prime.ru/20250328/britaniya-856189903.html
великобритания
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/68/841256887_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_29d744ff9f8246006c835fc0194d47be.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, кир стармер, сша, дональд трамп, мировая экономика, пошлины
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Кир Стармер, США, Дональд Трамп, Мировая экономика, пошлины
15:34 31.03.2025
 
В Британии признали, что страну затронут ожидаемые пошлины Трампа

Представитель Стармера: торговые пошлины Трампа затронут в том числе и Британию

© Unsplash/Paul FiedlerФлаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
© Unsplash/Paul Fiedler
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Торговые пошлины президента США Дональда Трампа, которые, как ожидается, будут введены на этой неделе, затронут Великобританию наряду с другими странами, заявил представитель британского премьера Кира Стармера.
"Что касается пошлин, премьер-министр ясно дал понять, что он всегда будет действовать в национальных интересах, и мы активно готовимся ко всем возможным вариантам развития событий в преддверии ожидаемых заявлений президента Трампа на этой неделе, которые, как мы ожидаем, затронут Великобританию наряду с другими странами", - приводит слова представителя издание Telegraph.
Издание отмечает, что британские власти впервые признали потенциальную угрозу пошлин США.
Помимо этого, представитель Стармера отказался исключить введение ответных пошлин в отношении финансового сектора США, аргументировав это тем, что британский премьер намерен придерживаться "прагматичного" подхода.
В феврале президент США Дональд Трамп анонсировал таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа, в том числе из ЕС. В марте Трамп заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. Ожидается, что эта мера серьезно затронет европейский автопром.
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
В Британии уверены, что смогут избежать пошлин США на импортные машины
28 марта, 12:23
 
ЭкономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯКир СтармерСШАДональд ТрампМировая экономикапошлины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала