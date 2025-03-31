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В Британии признали, что страну затронут ожидаемые пошлины Трампа
В Британии признали, что страну затронут ожидаемые пошлины Трампа - 31.03.2025, ПРАЙМ
В Британии признали, что страну затронут ожидаемые пошлины Трампа
Торговые пошлины президента США Дональда Трампа, которые, как ожидается, будут введены на этой неделе, затронут Великобританию наряду с другими странами, заявил | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T15:34+0300
2025-03-31T15:34+0300
2025-03-31T15:34+0300
экономика
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Торговые пошлины президента США Дональда Трампа, которые, как ожидается, будут введены на этой неделе, затронут Великобританию наряду с другими странами, заявил представитель британского премьера Кира Стармера."Что касается пошлин, премьер-министр ясно дал понять, что он всегда будет действовать в национальных интересах, и мы активно готовимся ко всем возможным вариантам развития событий в преддверии ожидаемых заявлений президента Трампа на этой неделе, которые, как мы ожидаем, затронут Великобританию наряду с другими странами", - приводит слова представителя издание Telegraph.Издание отмечает, что британские власти впервые признали потенциальную угрозу пошлин США.Помимо этого, представитель Стармера отказался исключить введение ответных пошлин в отношении финансового сектора США, аргументировав это тем, что британский премьер намерен придерживаться "прагматичного" подхода.В феврале президент США Дональд Трамп анонсировал таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа, в том числе из ЕС. В марте Трамп заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. Ожидается, что эта мера серьезно затронет европейский автопром.
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великобритания, кир стармер, сша, дональд трамп, мировая экономика, пошлины
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Кир Стармер, США, Дональд Трамп, Мировая экономика, пошлины
В Британии признали, что страну затронут ожидаемые пошлины Трампа
Представитель Стармера: торговые пошлины Трампа затронут в том числе и Британию
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Торговые пошлины президента США Дональда Трампа, которые, как ожидается, будут введены на этой неделе, затронут Великобританию наряду с другими странами, заявил представитель британского премьера Кира Стармера.
"Что касается пошлин, премьер-министр ясно дал понять, что он всегда будет действовать в национальных интересах, и мы активно готовимся ко всем возможным вариантам развития событий в преддверии ожидаемых заявлений президента Трампа на этой неделе, которые, как мы ожидаем, затронут Великобританию наряду с другими странами", - приводит слова представителя издание Telegraph
.
Издание отмечает, что британские власти впервые признали потенциальную угрозу пошлин США.
Помимо этого, представитель Стармера отказался исключить введение ответных пошлин в отношении финансового сектора США, аргументировав это тем, что британский премьер намерен придерживаться "прагматичного" подхода.
В феврале президент США Дональд Трамп анонсировал таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа, в том числе из ЕС. В марте Трамп заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. Ожидается, что эта мера серьезно затронет европейский автопром.
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