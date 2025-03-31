https://1prime.ru/20250331/poshliny-856253093.html

В Британии признали, что страну затронут ожидаемые пошлины Трампа

В Британии признали, что страну затронут ожидаемые пошлины Трампа - 31.03.2025, ПРАЙМ

В Британии признали, что страну затронут ожидаемые пошлины Трампа

Торговые пошлины президента США Дональда Трампа, которые, как ожидается, будут введены на этой неделе, затронут Великобританию наряду с другими странами, заявил | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T15:34+0300

2025-03-31T15:34+0300

2025-03-31T15:34+0300

экономика

великобритания

кир стармер

сша

дональд трамп

мировая экономика

пошлины

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/68/841256887_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_53ecda603343f2872df1478211324400.jpg

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Торговые пошлины президента США Дональда Трампа, которые, как ожидается, будут введены на этой неделе, затронут Великобританию наряду с другими странами, заявил представитель британского премьера Кира Стармера."Что касается пошлин, премьер-министр ясно дал понять, что он всегда будет действовать в национальных интересах, и мы активно готовимся ко всем возможным вариантам развития событий в преддверии ожидаемых заявлений президента Трампа на этой неделе, которые, как мы ожидаем, затронут Великобританию наряду с другими странами", - приводит слова представителя издание Telegraph.Издание отмечает, что британские власти впервые признали потенциальную угрозу пошлин США.Помимо этого, представитель Стармера отказался исключить введение ответных пошлин в отношении финансового сектора США, аргументировав это тем, что британский премьер намерен придерживаться "прагматичного" подхода.В феврале президент США Дональд Трамп анонсировал таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа, в том числе из ЕС. В марте Трамп заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. Ожидается, что эта мера серьезно затронет европейский автопром.

https://1prime.ru/20250328/britaniya-856189903.html

великобритания

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

великобритания, кир стармер, сша, дональд трамп, мировая экономика, пошлины