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Фицо рассказал, как его "ужасно отругала" Урсула фон дер Ляйен - 31.03.2025, ПРАЙМ
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Фицо рассказал, как его "ужасно отругала" Урсула фон дер Ляйен
Фицо рассказал, как его "ужасно отругала" Урсула фон дер Ляйен - 31.03.2025, ПРАЙМ
Фицо рассказал, как его "ужасно отругала" Урсула фон дер Ляйен
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пошутил, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отругала его за то, что он в США не уладил вопрос с пошлинами. | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T19:15+0300
2025-03-31T19:17+0300
политика
роберт фицо
урсула фон дер ляйен
пошлины
сша
европа
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БРАТИСЛАВА, 31 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пошутил, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отругала его за то, что он в США не уладил вопрос с пошлинами. Фицо был в США феврале, он встретился с главой департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предпринимателем Илоном Маском, а также выступил на Конференции консервативных политических действий (CPAC). "Сегодня я говорил по телефону с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы уделили внимание двум темам. Первая тема - пошлины, которые на нас валятся. Ужасно меня отругала Урсула, ужасно: Роберт, что ты сделал? Почему ты так договорился с (президентом США Дональдом - ред.) Трампом? Ты нормальный? Нормально меня ругала полчаса, что я полный идиот. Я же всё-таки там был, я же говорил с Маском, и я не устроил это для всего мира", - сказал Фицо на пресс-конференции в понедельник. Он отметил, что всех ждет "большой сюрприз" 2 апреля в связи с обещанными Трампом новыми пошлинами. "Эти пошлины будут по отношению и к Франции, и к Германии, и к Китаю. Эти пошлины будут по отношению ко всему миру. А вы спокойно публикуете высказывания оппозиционных дураков о том, что за пошлины в отношении Словакии ответственен премьер-министр республики Роберт Фицо… Там у президента Трампа был французский президент Эммануэль Макрон. Он не плохой? Я плохой?" - сказал Фицо, обращаясь к журналистам. Позже Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) выразил надежду, что глава Европейской комиссии поняла его шутку о том, что она якобы его отругала. "Боюсь, что словацкие СМИ и оппозиция эту шутку не поняли", - добавил Фицо. Он также сообщил, что в ближайшее время обсудит с производителями автомобилей в Словакии возможное развитие ситуации с пошлинами. Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. Министр экономики Словакии Дениса Сакова выражала надежду, что США отложат введение пошлин в 25% на импортные автомобили, поскольку значительная часть производителей, работающих в республике, отправляют автомобильную продукцию на американский рынок, в этой связи введение новых пошлин значительно затронет страну. По ее словам, доля автомобильной промышленности в ВВП Словакии составляет около 10%, в этом секторе занято порядка 300 тысяч человек.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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роберт фицо, урсула фон дер ляйен, пошлины, сша, европа
Политика, Роберт Фицо, Урсула фон дер Ляйен, пошлины, США, ЕВРОПА
19:15 31.03.2025 (обновлено: 19:17 31.03.2025)
 
Фицо рассказал, как его "ужасно отругала" Урсула фон дер Ляйен

Фицо пошутил, что глава ЕК отругала его за то, что он не решил вопрос с пошлинами

© Фото : Public Domain/EU2016 SKРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© Фото : Public Domain/EU2016 SK
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БРАТИСЛАВА, 31 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пошутил, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отругала его за то, что он в США не уладил вопрос с пошлинами.
Фицо был в США феврале, он встретился с главой департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предпринимателем Илоном Маском, а также выступил на Конференции консервативных политических действий (CPAC).
"Сегодня я говорил по телефону с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы уделили внимание двум темам. Первая тема - пошлины, которые на нас валятся. Ужасно меня отругала Урсула, ужасно: Роберт, что ты сделал? Почему ты так договорился с (президентом США Дональдом - ред.) Трампом? Ты нормальный? Нормально меня ругала полчаса, что я полный идиот. Я же всё-таки там был, я же говорил с Маском, и я не устроил это для всего мира", - сказал Фицо на пресс-конференции в понедельник.
Он отметил, что всех ждет "большой сюрприз" 2 апреля в связи с обещанными Трампом новыми пошлинами.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
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"Эти пошлины будут по отношению и к Франции, и к Германии, и к Китаю. Эти пошлины будут по отношению ко всему миру. А вы спокойно публикуете высказывания оппозиционных дураков о том, что за пошлины в отношении Словакии ответственен премьер-министр республики Роберт Фицо… Там у президента Трампа был французский президент Эммануэль Макрон. Он не плохой? Я плохой?" - сказал Фицо, обращаясь к журналистам.
Позже Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) выразил надежду, что глава Европейской комиссии поняла его шутку о том, что она якобы его отругала.
"Боюсь, что словацкие СМИ и оппозиция эту шутку не поняли", - добавил Фицо.
Он также сообщил, что в ближайшее время обсудит с производителями автомобилей в Словакии возможное развитие ситуации с пошлинами.
Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. Министр экономики Словакии Дениса Сакова выражала надежду, что США отложат введение пошлин в 25% на импортные автомобили, поскольку значительная часть производителей, работающих в республике, отправляют автомобильную продукцию на американский рынок, в этой связи введение новых пошлин значительно затронет страну. По ее словам, доля автомобильной промышленности в ВВП Словакии составляет около 10%, в этом секторе занято порядка 300 тысяч человек.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
ПолитикаРоберт ФицоУрсула фон дер ЛяйенпошлиныСШАЕВРОПА
 
 
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