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Фицо рассказал, как его "ужасно отругала" Урсула фон дер Ляйен
Фицо рассказал, как его "ужасно отругала" Урсула фон дер Ляйен - 31.03.2025, ПРАЙМ
Фицо рассказал, как его "ужасно отругала" Урсула фон дер Ляйен
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пошутил, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отругала его за то, что он в США не уладил вопрос с пошлинами. | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T19:15+0300
2025-03-31T19:15+0300
2025-03-31T19:17+0300
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БРАТИСЛАВА, 31 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пошутил, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отругала его за то, что он в США не уладил вопрос с пошлинами. Фицо был в США феврале, он встретился с главой департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предпринимателем Илоном Маском, а также выступил на Конференции консервативных политических действий (CPAC). "Сегодня я говорил по телефону с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы уделили внимание двум темам. Первая тема - пошлины, которые на нас валятся. Ужасно меня отругала Урсула, ужасно: Роберт, что ты сделал? Почему ты так договорился с (президентом США Дональдом - ред.) Трампом? Ты нормальный? Нормально меня ругала полчаса, что я полный идиот. Я же всё-таки там был, я же говорил с Маском, и я не устроил это для всего мира", - сказал Фицо на пресс-конференции в понедельник. Он отметил, что всех ждет "большой сюрприз" 2 апреля в связи с обещанными Трампом новыми пошлинами. "Эти пошлины будут по отношению и к Франции, и к Германии, и к Китаю. Эти пошлины будут по отношению ко всему миру. А вы спокойно публикуете высказывания оппозиционных дураков о том, что за пошлины в отношении Словакии ответственен премьер-министр республики Роберт Фицо… Там у президента Трампа был французский президент Эммануэль Макрон. Он не плохой? Я плохой?" - сказал Фицо, обращаясь к журналистам. Позже Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) выразил надежду, что глава Европейской комиссии поняла его шутку о том, что она якобы его отругала. "Боюсь, что словацкие СМИ и оппозиция эту шутку не поняли", - добавил Фицо. Он также сообщил, что в ближайшее время обсудит с производителями автомобилей в Словакии возможное развитие ситуации с пошлинами. Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. Министр экономики Словакии Дениса Сакова выражала надежду, что США отложат введение пошлин в 25% на импортные автомобили, поскольку значительная часть производителей, работающих в республике, отправляют автомобильную продукцию на американский рынок, в этой связи введение новых пошлин значительно затронет страну. По ее словам, доля автомобильной промышленности в ВВП Словакии составляет около 10%, в этом секторе занято порядка 300 тысяч человек.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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роберт фицо, урсула фон дер ляйен, пошлины, сша, европа
Политика, Роберт Фицо, Урсула фон дер Ляйен, пошлины, США, ЕВРОПА
Фицо рассказал, как его "ужасно отругала" Урсула фон дер Ляйен
Фицо пошутил, что глава ЕК отругала его за то, что он не решил вопрос с пошлинами
БРАТИСЛАВА, 31 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пошутил, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отругала его за то, что он в США не уладил вопрос с пошлинами.
Фицо был в США феврале, он встретился с главой департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предпринимателем Илоном Маском, а также выступил на Конференции консервативных политических действий (CPAC).
"Сегодня я говорил по телефону с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы уделили внимание двум темам. Первая тема - пошлины, которые на нас валятся. Ужасно меня отругала Урсула, ужасно: Роберт, что ты сделал? Почему ты так договорился с (президентом США Дональдом - ред.) Трампом? Ты нормальный? Нормально меня ругала полчаса, что я полный идиот. Я же всё-таки там был, я же говорил с Маском, и я не устроил это для всего мира", - сказал Фицо на пресс-конференции в понедельник.
Он отметил, что всех ждет "большой сюрприз" 2 апреля в связи с обещанными Трампом новыми пошлинами.
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"Эти пошлины будут по отношению и к Франции, и к Германии, и к Китаю. Эти пошлины будут по отношению ко всему миру. А вы спокойно публикуете высказывания оппозиционных дураков о том, что за пошлины в отношении Словакии ответственен премьер-министр республики Роберт Фицо… Там у президента Трампа был французский президент Эммануэль Макрон. Он не плохой? Я плохой?" - сказал Фицо, обращаясь к журналистам.
Позже Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) выразил надежду, что глава Европейской комиссии поняла его шутку о том, что она якобы его отругала.
"Боюсь, что словацкие СМИ и оппозиция эту шутку не поняли", - добавил Фицо.
Он также сообщил, что в ближайшее время обсудит с производителями автомобилей в Словакии возможное развитие ситуации с пошлинами.
Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. Министр экономики Словакии Дениса Сакова выражала надежду, что США отложат введение пошлин в 25% на импортные автомобили, поскольку значительная часть производителей, работающих в республике, отправляют автомобильную продукцию на американский рынок, в этой связи введение новых пошлин значительно затронет страну. По ее словам, доля автомобильной промышленности в ВВП Словакии составляет около 10%, в этом секторе занято порядка 300 тысяч человек.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.