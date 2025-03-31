https://1prime.ru/20250331/pravitelstvo-856247143.html
Правительство поддержало заочные суды по делам о безопасности России
Правительство поддержало заочные суды по делам о безопасности России - 31.03.2025, ПРАЙМ
Правительство поддержало заочные суды по делам о безопасности России
Правительство России поддерживает законопроект о судебных разбирательствах без участия подсудимого при совершении преступления против безопасности РФ из-за... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T13:15+0300
2025-03-31T13:15+0300
2025-03-31T13:15+0300
россия
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преступления
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Правительство России поддерживает законопроект о судебных разбирательствах без участия подсудимого при совершении преступления против безопасности РФ из-за рубежа, следует из копии проекта отзыва кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроект был внесен в Госдуму межфракционной группой депутатов во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в документе. Отмечается, что законопроектом предлагается расширить перечень уголовных дел, рассмотрение которых возможно в отсутствие подсудимого при его нахождении за пределами территории Российской Федерации и (или) уклонении от явки в суд, если это лицо не было привлечено к ответственности на территории иностранного государства по данному уголовному делу. "Предлагаемое правовое регулирование направлено на обеспечение неотвратимости ответственности лиц, совершивших преступления и уклоняющихся от уголовного преследования", - указывается в документе.
https://1prime.ru/20250329/pravitelstvo-856216533.html
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россия, госдума, общество , преступления, проект
РОССИЯ, Госдума, Общество , преступления, проект
Правительство поддержало заочные суды по делам о безопасности России
Правительство поддержало заочные суды по делам о безопасности РФ из-за рубежа
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Правительство России поддерживает законопроект о судебных разбирательствах без участия подсудимого при совершении преступления против безопасности РФ из-за рубежа, следует из копии проекта отзыва кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Законопроект был внесен в Госдуму межфракционной группой депутатов во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в документе.
Отмечается, что законопроектом предлагается расширить перечень уголовных дел, рассмотрение которых возможно в отсутствие подсудимого при его нахождении за пределами территории Российской Федерации и (или) уклонении от явки в суд, если это лицо не было привлечено к ответственности на территории иностранного государства по данному уголовному делу.
"Предлагаемое правовое регулирование направлено на обеспечение неотвратимости ответственности лиц, совершивших преступления и уклоняющихся от уголовного преследования", - указывается в документе.
Правительство одобрило меры противодействия финансированию терроризма