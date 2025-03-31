https://1prime.ru/20250331/pravitelstvo-856247143.html

Правительство поддержало заочные суды по делам о безопасности России

Правительство поддержало заочные суды по делам о безопасности России - 31.03.2025, ПРАЙМ

Правительство поддержало заочные суды по делам о безопасности России

Правительство России поддерживает законопроект о судебных разбирательствах без участия подсудимого при совершении преступления против безопасности РФ из-за... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T13:15+0300

2025-03-31T13:15+0300

2025-03-31T13:15+0300

россия

госдума

общество

преступления

проект

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Правительство России поддерживает законопроект о судебных разбирательствах без участия подсудимого при совершении преступления против безопасности РФ из-за рубежа, следует из копии проекта отзыва кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроект был внесен в Госдуму межфракционной группой депутатов во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в документе. Отмечается, что законопроектом предлагается расширить перечень уголовных дел, рассмотрение которых возможно в отсутствие подсудимого при его нахождении за пределами территории Российской Федерации и (или) уклонении от явки в суд, если это лицо не было привлечено к ответственности на территории иностранного государства по данному уголовному делу. "Предлагаемое правовое регулирование направлено на обеспечение неотвратимости ответственности лиц, совершивших преступления и уклоняющихся от уголовного преследования", - указывается в документе.

https://1prime.ru/20250329/pravitelstvo-856216533.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, общество , преступления, проект