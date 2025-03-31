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В Госдуме поддержали расширение полномочий правительства

В Госдуме поддержали расширение полномочий правительства - 31.03.2025, ПРАЙМ

В Госдуме поддержали расширение полномочий правительства

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект о расширении полномочий правительства РФ при исполнении федерального... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T18:28+0300

2025-03-31T18:28+0300

2025-03-31T18:29+0300

экономика

госдума

правительство рф

полномочия

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект о расширении полномочий правительства РФ при исполнении федерального бюджета в 2025 году. На рассмотрение Думы его планируется вынести 2 апреля. Документ внесен правительством. Он предоставляет кабмину право в текущем году без правки закона о федеральном бюджете увеличивать общий объем его расходов на сумму поступающих дополнительных ненефтегазовых доходов. Такие дополнительные доходы будут направляться в резервный фонд правительства и распределяться по согласованию с парламентской комиссией по перераспределению бюджетных ассигнований. Федеральный бюджет на 2025 год был утвержден по доходам в сумме 40,296 триллиона рублей (18,8% ВВП), по расходам - 41,469 триллиона (19,3% ВВП), то есть с дефицитом в 0,5% ВВП. При этом ненефтегазовые доходы бюджета, учтенные в прогнозе общего объема его доходов, определены на уровне 29,36 триллиона рублей. Все, что поступит сверх этого порога, будет направляться в резервный фонд правительства и по его решению увеличивать расходы бюджета. Первый замминистра финансов РФ Ирина Окладникова прокомментировала данную часть законопроекта в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам. Депутаты спросили, следует ли это понимать так, что стоит ожидать пока неизвестных и незапланированных дополнительных форм пополнения бюджета. По словам Окладниковой, такие доходы "уже поступают". "Это открытые статьи доходные федерального бюджета - это плата за выход иностранцев из активов на территории Российской Федерации, комиссия по иностранным инвестициям, когда происходит продажа доли, они обязаны уплатить в федеральный бюджет сумму", - пояснила Окладникова. Как она уточнила, соответствующие доходы постепенно приходят, сейчас их "уже достаточно большой объем". "Будет очень жаль, если они будут просто без дела лежать, а много очень отраслевых экономических задач, на которые они могли бы быть направлены", - отметила первый замминистра финансов. Кроме того, до конца текущего года по решениям кабмина или в установленном им порядке законопроект допускает предоставление субсидий и бюджетных инвестиций российским юрлицам, в капитале которых более 25% принадлежит офшорным компаниям. Речь идет о средствах, предоставляемых на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, и на иные определенные правительством цели. Согласно действующей редакции статьи 241 Бюджетного кодекса, иностранные юрлица, а также российские юрлица, в капитале которых доля прямого или косвенного участия офшорных компаний в совокупности превышает 25%, не вправе являться получателями данных средств, если иное не предусмотрено законодательством РФ. Данные изменения, согласно пояснительной записке, позволят оперативно направлять бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации приоритетных мероприятий, в том числе направленных на достижение национальных целей развития РФ, определенных указом президента от 7 мая 2024 года № 309, а также повысить эффективность предоставления субсидий на развитие отраслей экономики. Законопроект также предусматривает, что судебные акты (за исключением вынесенных в целях компенсации вреда), требующие выделения бюджетных ассигнований, будут исполняться в пределах уже утвержденных расходов бюджета. Это обеспечит устойчивость бюджетной системы РФ при исполнении судебных актов, сказано в пояснительной записке. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

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госдума, правительство рф, полномочия