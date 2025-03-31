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Адвокат рассказал, как Марин Ле Пен отреагировала на приговор - 31.03.2025, ПРАЙМ
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Адвокат рассказал, как Марин Ле Пен отреагировала на приговор
Адвокат рассказал, как Марин Ле Пен отреагировала на приговор - 31.03.2025, ПРАЙМ
Адвокат рассказал, как Марин Ле Пен отреагировала на приговор
Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен была "глубоко потрясена" вынесенным ей приговором по делу о растрате... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T20:21+0300
2025-03-31T20:21+0300
политика
марин ле пен
приговор
реакция
мнение
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ПАРИЖ, 31 мар - ПРАЙМ. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен была "глубоко потрясена" вынесенным ей приговором по делу о растрате средств Европарламента, заявил в понедельник адвокат политика Родольф Босселю."Она также глубоко потрясена этим решением", - сказал он в эфире телеканала BFMTV.Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента.Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти в течение пяти лет, с немедленным исполнением приговора, что лишило ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить один миллион евро.Дло касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.
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марин ле пен, приговор, реакция, мнение
Политика, Марин Ле Пен, приговор, реакция, мнение
20:21 31.03.2025
 
Адвокат рассказал, как Марин Ле Пен отреагировала на приговор

Адвокат Босселю: Марин Ле Пен была "глубоко потрясена" вынесенным ей приговором

© AFP / Joel Saget#Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен и ее отец Жан-Мари Ле Пен
#Лидер Национального фронта Марин Ле Пен и ее отец Жан-Мари Ле Пен - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© AFP / Joel Saget
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ПАРИЖ, 31 мар - ПРАЙМ. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен была "глубоко потрясена" вынесенным ей приговором по делу о растрате средств Европарламента, заявил в понедельник адвокат политика Родольф Босселю.
"Она также глубоко потрясена этим решением", - сказал он в эфире телеканала BFMTV.
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента.
Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти в течение пяти лет, с немедленным исполнением приговора, что лишило ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить один миллион евро.
Предприниматель, инженер, основатель Space X Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
Маск предупредил осудивших Ле Пен об обратном эффекте
19:21
Дло касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.
 
ПолитикаМарин Ле Пенприговорреакциямнение
 
 
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