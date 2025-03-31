https://1prime.ru/20250331/prigovor-856263209.html

Марин Ле Пен прокомментировала свой приговор

Марин Ле Пен прокомментировала свой приговор - 31.03.2025, ПРАЙМ

Марин Ле Пен прокомментировала свой приговор

Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен, ранее приговоренная судом Парижа к запрету избираться в органы... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T21:45+0300

2025-03-31T21:45+0300

2025-03-31T21:45+0300

политика

марин ле пен

приговор

президентские выборы

https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_0:6:5185:2922_1920x0_80_0_0_d643ce58caf2104a38e5a093109b8b8f.jpg

ПАРИЖ, 31 мар - ПРАЙМ. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен, ранее приговоренная судом Парижа к запрету избираться в органы власти на пять лет, назвала приговор против нее политическим, чтобы не дать ей быть кандидатом на президентских выборах 2027 года.Суд Парижа в понедельник вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" в деле о растрате средств Европарламента. Ее адвокат Родольф Босселю сообщил, что Ле Пен подаст апелляцию на вердикт против нее. Вместе с тем он отметил, что решение о немедленном исполнении приговора в части о невозможности избираться в органы власти не подлежит обжалованию."Суд объяснил, что апелляция бесполезна, чтобы не дать мне быть кандидатом, так что это политическое решение. Мне было все понятно", - заявила Ле Пен в эфире телеканала TF1, отвечая на вопрос, почему она покинула заседание суда до окончания зачитывания приговора.По ее словам, ей не дали права на защиту, при этом Ле Пен сказала, что подаст апелляцию "как можно скорее"."С первых часов этого процесса я понимала, что нас будут судить в максимально предвзятой манере. Это голоса миллионов французов, с которыми не считаются", - подчеркнула политик.Ле Пен, как и другим депутатам партии, суд запретил избираться в органы государственной власти в течение пяти лет с немедленным исполнением приговора, что лишило ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Данное дело относится к фиктивному найму ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 годы. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.На предыдущих выборах в 2022 году Ле Пен проиграла действующему французскому президенту Эммануэлю Макрону только во втором туре. Очередные президентские выборы во Франции пройдут в период между 8 и 23 апреля 2027 года.

https://1prime.ru/20250331/mask-856260550.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

марин ле пен, приговор, президентские выборы