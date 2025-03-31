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"Принудить". В Европе ощутили в себе силы обуздать Россию
"Принудить". В Европе ощутили в себе силы обуздать Россию - 31.03.2025, ПРАЙМ
"Принудить". В Европе ощутили в себе силы обуздать Россию
Финский лидер Александр Стубб призвал к принуждению Российской Федерации к миру, так как она, по его мнению, якобы тормозит процесс мирного урегулирования... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T23:07+0300
2025-03-31T23:07+0300
2025-03-31T23:29+0300
политика
россия
прекращение огня
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Финский лидер Александр Стубб призвал к принуждению Российской Федерации к миру, так как она, по его мнению, якобы тормозит процесс мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом рассказывается в публикации британской Financial Times."Россия на данном этапе не хочет мира, - заявил президент Финляндии. - Поэтому нам нужно принудить Россию к миру".При этом он выразил уверенность, что Россия блефует, когда ее лидеры заявляют стремлении к прекращению огня и мирному урегулированию украинского конфликта. Как считает Стубб, Кремль использует "тактику выдвижения новых условий", затягивая переговоры.Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев констатировал, что у многих лидеров ЕС наблюдается "русофобия в острой форме", для которой характерно чередование маниакальной и депрессивной стадий.
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россия, прекращение огня
Политика, РОССИЯ, прекращение огня
"Принудить". В Европе ощутили в себе силы обуздать Россию
Президент Финляндии Стубб: Запад должен принудить Россию к миру
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ.
Финский лидер Александр Стубб призвал к принуждению Российской Федерации к миру, так как она, по его мнению, якобы тормозит процесс мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом рассказывается в публикации британской Financial Times
.
"Россия на данном этапе не хочет мира, - заявил президент Финляндии. - Поэтому нам нужно принудить Россию к миру".
При этом он выразил уверенность, что Россия блефует, когда ее лидеры заявляют стремлении к прекращению огня и мирному урегулированию украинского конфликта. Как считает Стубб, Кремль использует "тактику выдвижения новых условий", затягивая переговоры.
Финляндия выделила Украине 28-й пакет военной помощи
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев констатировал, что у многих лидеров ЕС наблюдается "русофобия в острой форме", для которой характерно чередование маниакальной и депрессивной стадий.