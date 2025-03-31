Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Принудить". В Европе ощутили в себе силы обуздать Россию - 31.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250331/prinuzhdenie-856264355.html
"Принудить". В Европе ощутили в себе силы обуздать Россию
"Принудить". В Европе ощутили в себе силы обуздать Россию - 31.03.2025, ПРАЙМ
"Принудить". В Европе ощутили в себе силы обуздать Россию
Финский лидер Александр Стубб призвал к принуждению Российской Федерации к миру, так как она, по его мнению, якобы тормозит процесс мирного урегулирования... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T23:07+0300
2025-03-31T23:29+0300
политика
россия
прекращение огня
https://cdnn.1prime.ru/img/83831/55/838315508_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f85e03730da2fd30939976ddd3e87e4b.jpg
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Финский лидер Александр Стубб призвал к принуждению Российской Федерации к миру, так как она, по его мнению, якобы тормозит процесс мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом рассказывается в публикации британской Financial Times."Россия на данном этапе не хочет мира, - заявил президент Финляндии. - Поэтому нам нужно принудить Россию к миру".При этом он выразил уверенность, что Россия блефует, когда ее лидеры заявляют стремлении к прекращению огня и мирному урегулированию украинского конфликта. Как считает Стубб, Кремль использует "тактику выдвижения новых условий", затягивая переговоры.Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев констатировал, что у многих лидеров ЕС наблюдается "русофобия в острой форме", для которой характерно чередование маниакальной и депрессивной стадий.
https://1prime.ru/20250313/pomosch-855746184.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83831/55/838315508_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_df00910f85de1d58d960a8df899834c4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, прекращение огня
Политика, РОССИЯ, прекращение огня
23:07 31.03.2025 (обновлено: 23:29 31.03.2025)
 
"Принудить". В Европе ощутили в себе силы обуздать Россию

Президент Финляндии Стубб: Запад должен принудить Россию к миру

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕК
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Финский лидер Александр Стубб призвал к принуждению Российской Федерации к миру, так как она, по его мнению, якобы тормозит процесс мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом рассказывается в публикации британской Financial Times.
"Россия на данном этапе не хочет мира, - заявил президент Финляндии. - Поэтому нам нужно принудить Россию к миру".
При этом он выразил уверенность, что Россия блефует, когда ее лидеры заявляют стремлении к прекращению огня и мирному урегулированию украинского конфликта. Как считает Стубб, Кремль использует "тактику выдвижения новых условий", затягивая переговоры.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
Финляндия выделила Украине 28-й пакет военной помощи
13 марта, 13:17
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев констатировал, что у многих лидеров ЕС наблюдается "русофобия в острой форме", для которой характерно чередование маниакальной и депрессивной стадий.
 
ПолитикаРОССИЯпрекращение огня
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала