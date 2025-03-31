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В Минобороны рассказали о проведении весенней призывной кампании - 31.03.2025, ПРАЙМ
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В Минобороны рассказали о проведении весенней призывной кампании
В Минобороны рассказали о проведении весенней призывной кампании - 31.03.2025, ПРАЙМ
В Минобороны рассказали о проведении весенней призывной кампании
Предстоящая призывная кампания, начинающаяся 1 апреля, не связана с проведением специальной военной операцией на Украине, заявили в Министерстве обороны России. | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T16:54+0300
2025-03-31T16:54+0300
россия
призыв
минобороны
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Предстоящая призывная кампания, начинающаяся 1 апреля, не связана с проведением специальной военной операцией на Украине, заявили в Министерстве обороны России."Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации", - сказано в сообщении ведомства.В ведомстве отметили, что военнослужащие, отслужившие установленные сроки службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены по месту жительства.Кроме того, бумажные повестки послужат основным способом уведомления призывников о явке в военный комиссариат. В сообщении также было отмечено, что электронные повестки будут отправляться через личный кабинет граждан на портале "Госуслуг", а также на портале "Мос.ру".Минобороны подчеркнуло, что призывники не будут направляться на службу в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области Украины, или для выполнения задач СВО в указанных регионах.
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россия, призыв, минобороны
РОССИЯ, призыв, Минобороны
16:54 31.03.2025
 
В Минобороны рассказали о проведении весенней призывной кампании

МО: призывная кампания не связана с проведением спецоперации на Украине

© РИА Новости . Макс Ветров | Перейти в медиабанкПризыв в России
Призыв в России - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Макс Ветров
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Предстоящая призывная кампания, начинающаяся 1 апреля, не связана с проведением специальной военной операцией на Украине, заявили в Министерстве обороны России.
"Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации", - сказано в сообщении ведомства.
В ведомстве отметили, что военнослужащие, отслужившие установленные сроки службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены по месту жительства.
Кроме того, бумажные повестки послужат основным способом уведомления призывников о явке в военный комиссариат. В сообщении также было отмечено, что электронные повестки будут отправляться через личный кабинет граждан на портале "Госуслуг", а также на портале "Мос.ру".
Минобороны подчеркнуло, что призывники не будут направляться на службу в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области Украины, или для выполнения задач СВО в указанных регионах.
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