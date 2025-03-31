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В Минобороны рассказали о проведении весенней призывной кампании

В Минобороны рассказали о проведении весенней призывной кампании - 31.03.2025, ПРАЙМ

В Минобороны рассказали о проведении весенней призывной кампании

Предстоящая призывная кампания, начинающаяся 1 апреля, не связана с проведением специальной военной операцией на Украине, заявили в Министерстве обороны России. | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T16:54+0300

2025-03-31T16:54+0300

2025-03-31T16:54+0300

россия

призыв

минобороны

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Предстоящая призывная кампания, начинающаяся 1 апреля, не связана с проведением специальной военной операцией на Украине, заявили в Министерстве обороны России."Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации", - сказано в сообщении ведомства.В ведомстве отметили, что военнослужащие, отслужившие установленные сроки службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены по месту жительства.Кроме того, бумажные повестки послужат основным способом уведомления призывников о явке в военный комиссариат. В сообщении также было отмечено, что электронные повестки будут отправляться через личный кабинет граждан на портале "Госуслуг", а также на портале "Мос.ру".Минобороны подчеркнуло, что призывники не будут направляться на службу в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области Украины, или для выполнения задач СВО в указанных регионах.

https://1prime.ru/20250331/ukaz-856254810.html

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россия, призыв, минобороны